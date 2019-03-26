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Başkan Cengiz: “Galatasaray dünyanın tepesine yürüyüşüne devam edecek”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Galatasaray’ın karakterinde şampiyonluklar vardır.

26 Mart 2019 Salı 23:16
Başkan Cengiz: “Galatasaray dünyanın tepesine yürüyüşüne devam edecek”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Galatasaray’ın karakterinde şampiyonluklar vardır. Dilerim ki dünyanın tepesine yürüyüşümüz devam edecektir” dedi.


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, CEV Kupası final mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Finale çok düşük bütçelerle geldiklerini belirten Cengiz, “Türk ve Galatasaray voleybolu adına çok önemli bir gün. Biz buraya bu düşük bütçelerle geldik. Çocukları ve hocamızı tebrik ediyorum. Taraftarımız ayrı tebrik ediyorum. Taraflarımız var olduğu için biz varız. Biz de birer taraftarız. İyi ki varlar. Onlar var olduğu sürece biz varız” dedi.



“DNA’mızda şampiyonluklar var”


Galatasaray’ın dünya tepesine yürüyüşünün her zaman devam edeceğini belirten Başkan Cengiz, “Galatasaray’ın karakterinde, DNA’sında şampiyonluk vardır. Nedim hocamızın da karakterinde şampiyonluk vardır. Hocamız ikinciliğe bile üzgün. Ama biz şampiyon da olacağız. Bugün rakibimiz bizim bütçemizin 10 katıydı. Bunu bir mazeret olarak görmüyoruz ama bu bir gerçek. Türkiye için mücadele veren tüm Türk takımlara başarılar diliyorum. Dilerim ki Galatasaray inşallah hepsinin tepesinde olur ve dünyanın tepesine yürüyüşünü sürdürür” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:16
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