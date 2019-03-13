Başkan Çelik’ten yağmur altında seçim çalışması

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik’i yağmur ve soğuk hava da durduramadı. Seçim çalışmaları kapsamında Başkan Çelik, yağışlı ve soğuk havaya rağmen Atatürk Bulvarı’nda esnaf ziyaretleri yaptı. Hava muhalefetine rağmen gerçekleştirilen ziyaretlerde, sıcak ve samimi görüntüler ortaya çıktı.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, yağışlı ve soğuk havaya rağmen Atatürk Bulvarı’nda esnaf ziyareti yaptı. Bulvar üzerindeki esnafları iş yerlerinde ekibiyle birlikte ziyaret eden Başkan Çelik, onlarla selamlaşarak hayırlı işler diledi ve bol kazanç temennisinde bulundu. Hava muhalefetine rağmen gerçekleştirilen ziyaretlerde sıcak ve samimi görüntüler ortaya çıktı. Şehzadeler Belediyesi’nin hizmet ve projeleri hakkında esnaflara kısa bilgiler veren Başkan Çelik, yeni dönemde yapacakları projeleri de onlarla paylaştı. Hizmet ve projeleri hayata geçirirken, vatandaşların fikirlerini de önemsediklerini ve Şehzadeler Belediyesi’nde sergiledikleri insan odaklı hizmet anlayışını yeni dönemde de sergileyeceklerini söyledi. Esnaflar, Şehzadeler Belediyesi’nin yönetim anlayışı ve yaptığı hizmetlerden duydukları memnuniyeti aktararak, Başkan Çelik’e seçimlerde başarılar diledi. Başkan Çelik’e esnaf ziyaretleri sırasında Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayları eşlik etti.







Şehzadeler hizmette çıtayı yükseltti

Bir tarım kenti olan Şehzadeler’de 3 bin 550 kilometre malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakım çalışması yaparak, bir rekora imza atan Şehzadeler Belediyesi, yeni dönem için hizmetin çıtasını yükseltiyor. Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, “Yeni dönemde ova yollarının ana arterlerinden başlamak üzere her yıl 100 kilometreyi soğuk asfaltla kaplayacağız” dedi.

Şehzadeler Belediyesi, 320 bin dönüm tarım arazisinin yer aldığı ilçede 5 yıl boyunca ova yollarında gerçekleştirdiği malzemeli ve malzemesiz bakım çalışmaları ile vatandaşlardan büyük takdir gördü. 3 bin 550 kilometre malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakım çalışması yapan belediye, bir rekora da imza attı. Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, yeni dönem içinse hizmetin çıtasını yükseltti.

“Biz tarım şehriyiz ve tarıma duyarsız kalmadık” diyen Başkan Çelik, belediyenin tarım alanında verdiği ve vereceği hizmetleri şöyle anlattı: "İlçemizde iki tane erken uyarı sistemi kurduk. Don savar uygulamasını pilot uygulama olarak hayata geçirdik. Çiftçilerimiz için sayısız tarım kursları düzenledik ve onlara sertifikalarını verdik. Arıcılığı teşvik etmek için kovanlar dağıttık. Tarım fuarlarına çiftçilerimizin ücretsiz gidebilmesi için ulaşım desteği sağladık. Manisa’da bir rekor kırdık. 3 bin 550 kilometre malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakım çalışması yaptık. Bu Manisa tarihinde bir rekordur. Şimdi şunun sözünü veriyoruz; hizmetin standardını bir adım daha yükseltiyor ve artırıyoruz. Yeni dönemde önce soğuk asfalt şantiyemizi kuracağız. Ardından da ova yollarını ana arterlerinden başlamak üzere her yıl 100 kilometreyi soğuk asfaltla kaplayacağız. Biz göreve geldiğimizde çiftçilerimizin traktörleri ile gitmekte zorlandıkları arazisine, bağına, bahçesine bugün araçları ile rahat gittiğini görüyoruz. İnşallah asfalt ile birlikte çok daha rahat ulaşım sağlamış olacağız.”