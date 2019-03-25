Başkan Çelik Tabane’nin ileri gelenleriyle kentsel dönüşümü konuştu

Bayındırlık, Kocatepe ve Gediz mahallelerinin ileri gelenleriyle buluşan Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, bölgede yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kentsel dönüşümü provoke etmek isteyenlerin olduğunu kaydeden Başkan Çelik, “Projenin arkasında devlet, bakanlık ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Sizin için doğrusu, güzeli olduğuna inanmasam, bu işin içerisinde olmam. Buranın cefasını çekenler, sefasını da sürecek. Her şeyiyle mükemmel bir proje.” şeklinde konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Manisa’da Tabane olarak bilinen Bayındırlık, Kocatepe ve Gediz mahallelerinin ileri gelenleri tarafından düzenlenen kahvaltıda vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara hitap eden Başkan Çelik, sözlerine 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin Şehzadeler, Manisa ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı. Başkan Çelik daha sonra vatandaşlara Şehzadeler Belediyesi’nin geride bırakılan 5 yılda yaptığı çalışmaları anlatarak, söz konusu mahallelerde yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Manisa’nın en güzel yeri haline gelecek"

Çocukluğunun halk arasında Tabane olarak bilinen bölgede geçtiğini hatırlatarak, mahalledeki her bir aile ile geçmişe dayalı hukuku olduğunu kaydeden Başkan Çelik, daha sonra Şehzadeler Belediyesi’nin söz konusu bölgelerde yapmayı planladığı kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdi. Bölgede 1989 yılında yapılan ancak uygulamaya geçmeyen bir imar planı olduğunu hatırlatan Başkan Çelik, “Göreve geldiğimizde var olan imar planının bölgenin sorunlarına cevap veremeyeceğini gördük. Buralarda oturanların yarıdan fazlası mağdur olacaktı, bu planlar uygulansaydı. Seçilir seçilmez bu konuda çalışmalara başladık. Hükümetimiz 6306 sayılı yasayla afet riski altındaki yerlerin dönüşümü için bir kanun çıkarınca, bu kanun kapsamında yürürsek buradaki vatandaşlarımız için daha fazla avantaj oluşturacağını gördük. Hiçbir mağduriyet olmuyor, herkes hak sahibi oluyor. Devletin, hükümetin destekleriyle burası Manisa’nın en güzel yeri haline gelecek” şeklinde konuştu.

Bölgede gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarının bugüne getirilmesi için yapılan teknik çalışmalar hakkında bilgi vererek sözlerini sürdüren Başkan Çelik, “Hep şunu söyledik; sizin istemediğiniz bir şey olursa biz de istemeyiz. Bakanlık tarafından, hazırlanan planlar onaylanınca Temmuz ayı gibi hak sahipleriyle birebir görüşmelerimiz başlayacak. İsteyen TOKİ ile anlaşarak isteyen kendisi kendi evini yapabilecek. Kimse mağdur olmayacak, herkes hak sahibi olacak. Sıfır mağduriyet ve maksimum memnuniyet olsun istiyoruz.”

"Provoke etmek isteyenler var"

Kentsel dönüşümü provoke etmek isteyenlerin olduğunu bildiklerini kaydeden Başkan Çelik, “Bu işler; planları bugün yaptım, inşaata yarın başlıyorum demekle olmuyor. 365 dönümlük bir alanda sizlerin mutlu olacağınız, modern bir şehir kuracağız. Kentsel dönüşüm çalışmaları kardeş belediyemiz Yunusemre’de de yapılmak isteniyor. Diğer illerde de bu çalışmalar var. Bütün çalışmalar bakanlıkça takip ediliyor. Biz de isteriz hemen inşaatlar başlasın bloklar yükselsin” dedi.

Bölgedeki mahallelerde Şehzadeler Belediyesi’ne ait olan arsalar ile de ilgili bilgi veren Başkan Çelik, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 117 arsanın tapusu 6-7 aylık yargı süreçleri sonunda Şehzadeler Belediyesi’ne geçti. Biz de dedik ki bu arsalar üzerinde evi olanlara biz buraları satalım. Ancak bu arsaların 117 tanesi de satılacak durumda değil. Kiminin üstünden yol geçiyor, kimisi park alanı, kiminin üstünde cami var. Buradaki bütün evler 2 bin 200 hak sahibine sanki satılacak da tapuları verilecekmiş gibi bir söylem gerçek dışıdır. Birileri çıkmış diyor ki; hazine arazilerinin tamamı Şehzadeler Belediyesi’ne geçti. Külliyen yalan. Araziler Milli Emlak Müdürlüğü’ne bağlı hazine arazisi olarak duruyor. Kentsel dönüşüm bakanlıkça onay alırsa bakanlık bir değerlendirme yapıp ya arsaları kendi uhdesinde tutacak ya da yetkili kuruma devretmeyi uygun bulacak.” şeklinde konuştu.

"6 ayda bir parselin imar durumu bile değişmez"

Sırf belediye başkanı olduğu için bölgeye gelip gitmediğini hatırlatan Başkan Çelik, “Çocukluğum buralarda geçti. İyi gününüzde kötü gününüzde yanınızda olmaya gayret ediyorum. Görev süremce 500 tane burada cemiyete katıldım. Siyasi, dünya görüşü olarak da hep bir arada olduk. Sizi bu kadar iyi bilen, seven; buralarla ilgili güzelleştirelim, kimseyi mağdur etmeyelim diye çaba sarf eden bu kardeşinizi; buraların yolunu daha önce bilmeyenlerin, buraya 1,5 önce aday oldu diye gelenlerin yalan, yanlış süslü vaatleri ile kıyasa girmeyeceğinizi biliyor, buna yürekten inanıyorum. 6 ayda imar planı yaparım diyor birileri. 6 ayda bir parselin imar durumunu bile değiştiremezsiniz. En asgari süresi 8 aydır zaten.” dedi.

"Cefasını çekenler, sefasını da sürecek"

Kentsel dönüşüm projesinin arkasında devletin, bakanlığın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğunu belirten Başkan Çelik, “Allah nasip ederse burayı Manisa’nın en güzel yeri yapacağız. Biz yalanla, iftirayla kampanya yapamayız. Biz yarın da buralardayız. Sizin için doğrusu, güzeli olduğuna inanmasam bu işin içerisinde olmam. Beni bu kadar destekleyen seven insanlara neden böyle bir kötülük yapayım? Sizin için, güzel olacağına inandığım için yapıyoruz. Buranın cefasını çekenler, sefasını da sürecek. Her şeyiyle mükemmel bir proje.” şeklinde konuştu.

Tabene’ye 6 ayda imar vereceklerini söyleyenlerin, bölge 2 kez yeşil alan olma riskiyle karşı karşıya kaldığında seslerini bir kez olsun çıkarmadığını hatırlatan Başkan Çelik, “Her iki riskte de bu kardeşinizin desteği ile bu iş bozuldu. Sizin aklınızla dalga geçiyor bu insanlar. Bu adamların buralara, sizlere hizmet etmek gibi bir dertleri yok.” dedi.