Başkan Çelik esnafları dinledi

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Adnan Menderes, Kazım Karabekir ve Nurlupınar Mahallelerinde esnaf ve vatandaş ziyareti yaptı. Esnaflar Başkan Çelik’e yoğun ilgi gösterip seçimlerde başarılar diledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Adnan Menderes, Kazım Karabekir ve Nurlupınar Mahallelerinde esnaf ziyareti yaptı. Temaslarına Adnan Menderes Mahallesinden başlayan Başkan Çelik ve beraberindekiler daha sonra Kazım Karabekir ve Nurlupınar Mahallesi ile devam etti. Mahalle esnaflarını iş yerlerinde ekibiyle birlikte ziyaret eden Başkan Çelik, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Şehzadeler Belediyesinin hizmet ve projeleri hakkında esnaflara kısa bilgiler veren Başkan Çelik, yeni dönemde yapacakları projeleri de paylaştı. Hizmet ve projeleri hayata geçirirken, vatandaşların fikirlerini son derece önemsediklerini ve Şehzadeler Belediyesinde sergiledikleri istişareye dayalı ve insan odaklı yönetim biçimini yeni dönemde de fazlasıyla hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Çelik, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esnaflar ve mahalle sakinleri de Şehzadeler Belediyesinin yönetim anlayışı ve yaptığı hizmetlerden duydukları memnuniyeti aktararak, Başkan Çelik’e seçimlerde başarılar diledi.

Başkan Çelik yaptığı ziyaretler esnasında Kazım Karabekir Mahallesinde bir kahvede vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.