Başkan Çelenk’ten Kurban Bayramı mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, tüm İslam coğrafyasının bayramını kutlayarak, “Bayramlar müstesna günlerdir. Millet olarak mutluluğumuzun doruğa ulaştığı bugünlere bizi kavuşturan Rabbimize sonsuz Hamd-ü Senalar olsun. Bu günlerin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

“Bayramlar birliğin sembolüdür”

Başkan Çelenk, “Bayramlar birlik ve beraberliğimizin sembolüdür. Manevi hazzın doruğa ulaştığı bu günler yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğidir. “Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir” anlayışına sahip bir inancın mensupları olarak bizler hem maddi hem manevi olarak gerek ülkemizde gerekse İslam coğrafyasında ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizi unutmamalı, her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu vesile ile kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeli, kendimizi aynanın karşısına geçerek sorgulamalıyız. Bugünler bizler için büyük fırsattır. İnşallah bugünlerde büyüklerimizin ellerini öpmeyi, küçüklerimizin gönlünü almayı, komşularımız ile aynı sofrayı paylaşmayı unutmayalım. Çocuklarımıza bu güzel günlerin maneviyatını miras bırakalım” şeklinde konuştu.

Çelenk, “Bu mübarek günler vesilesiyle, Vatan millet aşkıyla biran dahi gözünü kırpmadan vatan savunmasında nöbet tutan kardeşlerimin, hemşerilerimin, milletimizin ve tüm İslam coğrafyasının Kurban bayramını kutlar, paylaşma, sağlık ve huzur dolu nice bayramlar dilerim” ifadelerini kullandı.