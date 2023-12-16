Başkan Canpolat'ın kazandırdığı kompleks vatandaşlara kolaylık sağladı

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve bölgeye kazandırılan Karşıyaka Kompleksi vatandaşların takdirini topluyor.

Karşıyaka Mahallesinde ihtiyaca yönelik tespitlerin ardından hizmete sunulan Karşıyaka Kompleksi, kapalı semt pazarı/otopark, zabıta amirliği, camii ve semt sahası ile bölgeye nefes aldırdı. Aydınlatma sistemi ve güvenlik kamerasının yanı sıra buhar sistemiyle vatandaşlara alışveriş yapabilecekleri modern bir alan oluşturulan kapalı semt pazarı, esnaf ve mahalle sakinlerinden tam not aldı. Bölgeye kazandırılan pazar yeri ile yaşadıkları sorunların ortadan kalktığını ifade eden mahalle sakinleri, Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

Mahalle sakinleri adına kazandırdığı proje için Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür eden Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan, “2014 yılında muhtar oldum. Muhtar olduğum zaman burada ne kapalı semt pazarı vardı, ne spor kompleksleri vardı. Burada caddede kuruluyordu, kışın esnafımız perişandı, vatandaşımız perişandı, yağmurda gidip alışveriş yapamıyorlardı. Biz Belediye Başkanımıza müracaat ettik. Sağ olsun Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat geldi, bu kapalı semt pazarını bize, vatandaşlarımıza, milletimize yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Yanında çocuklarımızın top oynaması, vakit geçirmesi için halı saha yaptı. Yanında cami diktirdi, muhtar evi yaptı. Bu çalışmalardan dolayı Karşıyaka Mahalle Muhtarı olarak Sayın Başkan Mehmet Canpolat’a şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.



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Modern semt pazarının esnafının sorunlarına yanıt olduğunu belirten Şanlıurfa Pazarcılar Dernek Başkanı Hacı Keser ise, “Yazın sıcağında çadırlardan hem esnafımız hem vatandaşımız kurtuldu. Kışın çamurunda, yağmurunda. Sadece semt pazarı değil, halı saha, camimiz. Birçok şeye Mehmet Canpolat vesile oldu. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Gerçekten çalışan bir Belediye Başkanımızdır. Geçmişte çadır kuruyorduk, çamurda esnaf perişandı. Şimdi Allah razı olsun, sağ olsun Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gerçekten katkısı çok oldu” ifadelerini kullandı.

Pazar alanı olmadığı için sıcak havalarda ve yağmurda pazar kurduklarını belirten esnaf da, mahalleye kazandırılan proje için Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Pazar esnafı şu sözlere yer verdi: “Pazarcılar olarak biz burada yıllardır çok büyük sıkıntılar çektik. Yaz olsun, kış olsun. Yağmurda, çamurda, güneşin altında branda kurarak, çadır kürara çok çileli zamanlar geçirdik. Şimdi çok güzel bir önem yaşıyoruz. Başta Dernek Başkanımız Hacı Keser olmak üzere Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a çok teşekkür ederiz. Şu an pazarlarımız hemen hemen lüks aşamasında. Işıklı, kameralı, buhar sistemli. Yazın insanlar rahatlıkla alışveriş yapabiliyor, insanların memnuniyetini de görebiliyoruz. Ben bir esnaf olarak çok memnunum, teşekkürlerimi sunuyorum.

Öte yandan, pazarın kurulmadığı günler kapalı otopark olarak hizmet veren alan bölgenin park ihtiyacını da karşılıyor.