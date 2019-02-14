0553 313 94 23

Başkan Çalkaya, "önce insan" diyerek yola devam edecek

15 yıldır Balçova Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Ali Çalkaya, "Balçova Halkı’na kaliteli, adaletli ve sürdürülebilir hizmeti verebilmek için rutin çalışmalarımızı sürdürüyoruz; ancak bundan daha önemli olduğunu inandığımız bir hizmet var o da darda olana zor durumda olana yardım etmek" dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:32
Başkan Çalkaya, "önce insan" diyerek yola devam edecek

15 yıldır Balçova Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Ali Çalkaya, "Balçova Halkı’na kaliteli, adaletli ve sürdürülebilir hizmeti verebilmek için rutin çalışmalarımızı sürdürüyoruz; ancak bundan daha önemli olduğunu inandığımız bir hizmet var o da darda olana zor durumda olana yardım etmek" dedi.


Üç dönemdir Balçova’da rekor oylarla belediye başkanı seçilen Mehmet Ali Çalkaya, seçimi kazanırsa yeni dönemde de hizmetlerinin odağında insan sevgisi olacağını ifade etti. Belediyeciliğin sadece bina yaparak yandaşının cebini doldurmak olmadığına belirten Mehmet Ali Çalkaya, "Balçova halkına kaliteli, adaletli ve sürdürülebilir hizmeti verebilmek için rutin çalışmalarımızı sürdürüyoruz; ancak bundan daha önemli olduğunu inandığımız bir hizmet var o da darda olana zor durumda olana yardım etmek" diye konuştu.


Balçova’da hangi evde hangi sorunun olduğunu bildiklerini ifade eden Başkan Çalkaya, "Biz ilçemizde kimin aç, kimin açıkta olduğunu anında öğreniyoruz. Zorda olan vatandaşımız hemen yardımına koşuyoruz. Yaşlılar, engelliler, öğrenciler için farklı farklı hizmetler üretiyoruz. Bir yaşlımızın evinde tuvalete gidememesinin zorluğunu biz biliyoruz. O yaşlımızın evine doktorumuzla teknik ekibimizle gidip tutunma demirleri ya da özel aparatlar yapıyoruz. Evine dört çeşit sıcak yemek götürerek yalnız olmadığını hissettiriyoruz" diyerek hizmetlerindeki bakış açısını anlattı.


Ekonomik sıkıntı nedeniyle hayatını sürdürmekte sıkıntı yaşayan insanlara ulaştıklarını ifade eden Mehmet Ali Çalkaya, "Bir okulun ısınma için yakıtı bittiğinde aileler hemen bize başvuruyor, çocuklarını okula göndermek için servis istiyorlar, bebeğine bez alamayan anneler var, çocuğuna okul kıyafeti alamayan babalar var. Bizim hizmet anlayışımız burada farklılaşıyor işte. Ben yaşadığım şehrin rantını değil insanlarını seviyorum. Balçova Halkına hizmet etmek benim için aşkların en yücesi" diye aktardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Kayseri’nin Stephen Hawking’i
    1. (Özel) Kayseri’nin Stephen Hawking’i
    2. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden 8 kişi..
    3. Çanakkale’de çay taştı
    4. FETÖ’nün ’A5’ ile kodu ile fişlediği..
    5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile..
    6. Filipinler’de polise puding fırlatan..
    7. Sebzeler değil fiyatlar hormonlu
    8. Trabzon’da bir mahallenin başı..
    9. Toplu nikahla ’Sevgililer Günü’nde..
    10. Küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı
    11. Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
    12. İzmit Körfezi’nde 30 türde avcılık..
    13. Beyşehir’de en çevreci öğrenciye..
    14. İş sağlığı ve güvenliği alanında iş..
    15. Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM..
    16. Vali Demirtaş’tan okul inşaatlarında..
    17. Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı
    18. "İran'ın saldırganlığı İsrail ile Arap..
    19. Otomobil çarptı, kamyonet altına alıp..
    20. Zirve öncesi Erdoğan ile Ruhani'den..
    21. Kemer’i vuran hortumun yeni..
    22. KMTSO’da devlet destekleri anlatıldı
    23. Aydın’ın Sultanları yarı finalde..
    24. Gaziantep’te 88 sevgilinin nikahı..
    25. ASKİ, Yenipazar’da yağmursuyu hat..
    26. Tekin: “Bu şehir hepimizin"
    27. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri..
    28. NATO savunma bakanları Afganistan'ı..
    29. Terör propagandasından gözaltına..
    30. Sincan Belediye Başkanı Ercan..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor