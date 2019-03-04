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Başkan Çakmak: “Martın sonu bahar”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl başkanı Deniz çakmak, 31 Mart Yerel Seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:13
Başkan Çakmak: “Martın sonu bahar”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl başkanı Deniz çakmak, 31 Mart Yerel Seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.


Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman’da da ‘Martın Sonu Bahar’ olsun diye sahada çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Başkan Deniz Çakmak, hız kesmeden bu çalışmaları yürüttüklerini söyledi.


Deniz Çakmak açıklamasında, “Mart’ın sonu bahar olsun diyeçalışmaya devam ediyoruz. Özelikle partimizin kendi adayları ile yarıştığı ilçe ve beldelerimizde çalışmalarına hız vererek devam ediyoruz. İttifak içinde olduğumuz siyasal partilerle işbirliği yaptığımız ilçe ve beldelerde sorunsuz devam ediyor. Merkezde il genel meclisi üyeliği adayıarkadaşlarımız ile birlikte, merkezde güç birliği adayımızile de belediye meclisi üyelerimiz ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor.


Besni, Gölbaşı ve Tut ilçelerimizde ve bir çok beldemizde seçim yarışlarında halkın CHP adaylarına desteğini görüyor ve mutlu oluyoruz. Şehrimizin sıkıntılarını biliyoruz, almadığı hizmeti biliyoruz. Partimiz hakkında art niyetli açıklamalarda bulunan siyasi iktidarın bilmesi gereken, CHP bu ülkenin kurucu ve yeri geldiğinde koruyucu gücüdür. CHP, vatanını seven ve bundan asla ödün vermeyen bir partidir. CHP öyle dilekçelerle kurulmadı, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulan ve tüm Türkiye’nin partisidir.Amacımız birleştirici olmak, herkesi kucaklamak ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde ilimizde başarılı olmaktır” dedi.


Çakmak açıklamasının devamında, “Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere mecliste Adıyaman’ın sorunlarını nasıl cesaretle gündeme getirip herkesimin sesi ve herkesin vekiliolurken bizimde yerelde adaylarımız herkesimden destek alarak seçim bölgelerinde başarılı olacaktır. Seçildikten sonrada herkese herkesime hizmeti eşit götürecektir. Bizlerde il başkanlığı olarak bu seçimlere iddialı hazırlandık. Gençlerimiz, kadınlarımız sahaya indi. Sıkmadık el, derdini dinlemediğimiz hiç kimse kalmayacaktır.Şehrimizin derdi ile dertlenecek çözümü birlikte oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:13
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