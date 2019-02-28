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Başkan Büyüksimitci’ye Vergi Haftası Ziyareti

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ile grup ve şube müdürleri Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi 30.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:18
Başkan Büyüksimitci’ye Vergi Haftası Ziyareti

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ile grup ve şube müdürleri Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi 30. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, tüm kurum çalışanlarının vergi haftasını kutlayarak, ekonomik kalkınma ve gelişimin vergi bilinci yüksek toplumlarda daha da öne çıktığını belirtip, özellikle son yıllarda mükelleflerin işini kolaylaştıran uygulamaların memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Bir ülkenin gelişip kalkınması ve huzur içinde yaşaması açısından vergi bilincinin önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Her birey ve her kuruluş, vatandaşlık bilinci içinde vergisini eksiksiz olarak ödemeye özen göstermelidir. Vergiler düzenli ödendikçe ülkemiz daha da güçlenir ve dışa bağımlığı daha da azalır. Kayseri vergi ödeme konusunda iyi bir yerde. Bizde sanayiciler olarak daha çok çalışıp, daha çok vergi ödeyerek, ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ise, vergi bilincini tüm vatandaşlara aşılamayı hedeflediklerini belirterek, hafta kapsamında verginin tabana yayılması ve vergi bilincinin arttırılması amacıyla etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:18
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