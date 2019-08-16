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Başkan Büyükkılıç, Tomarza programında Yeşilbağ Mahallesi’ni ziyaret etti ve büyük bir ilgiyle karşılandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:30
Başkan Büyükkılıç, Tomarza programında Yeşilbağ Mahallesi’ni ziyaret etti ve büyük bir ilgiyle karşılandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza Belediyesi’ni ziyaret etti, ardından da Yeşilbağ Mahallesi’ne geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. İnsanlığa hizmeti sevda bilen bir anlayışa sahip olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Yeşilbağ halkının isteklerinin anında talimat vererek yerine getirilmesini istedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte gittiği Tomarza’da İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin tarafından karşılandı. Başkan Büyükkılıç, Tomarza programında öncelikle ilçe belediyesini ziyaret etti. Tomarza Belediyesi’nin tüm birimleri tek tek gezerek personelle görüşen Başkan Memduh Büyükkılıç, hizmet almak için belediyeye gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, Güzelce Mahallesi’nden belediyeye gelen Elif Duran adlı vatandaşı da Başkanlık Makamına davet etti, Başkanlık Makamına oturttu ve taleplerini dinledi.



YEŞİLBAĞ’DA VATANDAŞLARLA BULUŞTU


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra Yeşilbağ Mahallesi’ne geçti. Yeşilbağ’da vatandaşların büyük ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin tamamının katılımıyla yapılan kahvaltıya iştirak etti. Kahvaltı programında konuşan Yeşilbağ Köyü Derneği Başkanı Cuma Helvacı ve Mahalle Muhtarı Mehmet Doğan davetlerini kırmayarak Yeşilbağ’ı ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.



“İNSANA HİZMETİ SEVDA BİLİYORUZ”


Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun selamlama konuşmalarının ardından Yeşilbağlılara seslenen Başkan Memduh Büyükkılıç da, insanlığa hizmeti sevda bilmiş bir anlayışa sahip olduğunu söyledi. ‘Yaptığın iyiliği unut, yapılan kötülüğü unut’ felsefesini benimsediğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Sizlerin imkanlarını sizlere hizmet olarak sunmak için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.



SORUNLARA ANINDA MÜDAHALE


Yeşilbağ’da Başkan Memduh Büyükkılıç’tan iki talepte bulunuldu. Mahallenin su ve kanalizasyonuyla ilgili talepleri alan Başkan Memduh Büyükkılıç, iki ay içinde su sorununun giderileceğini belirtti. Başkan Memduh Büyükkılıç, kanalizasyon konusunda ise KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’i arayarak mahallenin bu sorununun bir an önce giderilmesi talimatını verdi. Başkan Büyükkılıç’ın bu hareketi Yeşilbağlılardan büyük alkış aldı.


Konuşmasında birlik beraberlik mesajları da veren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu işlerin hepsi yapılır. Önemli olan birlik beraberliğimiz. Bu ülke üzerine oyun oynamak isteyenler olabilir. Bu ülke çok ihanet görmüştür. Ama önemli olan bizim birlikteliğimiz. Bunu sağladığımız zaman aşamadığımız hiçbir engel olamaz” dedi. Başkan Büyükkılıç, sözlerinin sonunda “Bulunduğumuz yerler hava atma yeri değil, insanlara hizmet etme ve dua alma yeri” ifadelerini kullandı ve herkesin dua alacak işler yapması gerektiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:30
  1. doğa

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