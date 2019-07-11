0553 313 94 23

Başkan Büyükakın, “Günde en az 16 saat çalışıyoruz”

KOCAELİ (İHA) – Partisinin Başiskele teşkilatı toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
Başkan Büyükakın, “Günde en az 16 saat çalışıyoruz”

KOCAELİ (İHA) – Partisinin Başiskele teşkilatı toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Halkımızın bize verdiği emanetin gereğini yerine getirmek için günde en az 16 saat çalışıyoruz” dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Başiskele Genişletilmiş 60. İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Parti yöneticileri ve vatandaşların katıldığı toplantıda konuşma yapan Başkan Büyükakın, “Biz çok başarılı bir seçim sürecini teşkilatlarımızla birlikte yaşadık. Başarılı bir seçim sürecinden sonra dahi bizler teşkilatımızla birlikte oturup nerede ne eksik yaptık, nerede nasıl bir hata yaptık bunu irdeler, inceler ve bir daha yapılmaması içinde önlem alırız. Milletimizin verdiği emaneti gözümüz gibi koruyor ve bu güvene layık olmak için çalışıyoruz. Şunun bilinmesini isterim ki bize verilen emanetin gereğini yerine getirmek için günde en az 16 saat halkımız için çalışıyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından soru cevap bölümünde teşkilat üyelerinden gelen soruları cevaplandıran Büyükakın, “Milletimize hizmet yolunda her birimize büyük görevler düşüyor. Çalışacağız, halkımızla bir ve beraber olmaya, iyi gününde kötü gününde onlarla birlikte sevincine ve hüznüne ortak olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’de Kaşmen ismini taşıyan tek kişi
    1. Türkiye’de Kaşmen ismini taşıyan tek..
    2. Rusya’da elektrik santralinde yangın
    3. Kilis’teki halk kütüphanelerinin 14..
    4. Komşular arası sopalı kavga: 1’i kadın..
    5. D-100 karayolunda kontrolden çıkan..
    6. Denizden boğazında plastik kelepçeyle..
    7. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet..
    8. Bursa’da küçük çocuğun balkonda..
    9. Turgutlu’nun pazarları pırıl pırıl
    10. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca..
    11. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    12. MXGP, Milli Piyango biletlerinde
    13. İmam nikahlı eşini öldüren sanığın..
    14. Belediye Başkanı Çaylı: “ Seyir Terası..
    15. Kestel’de gençler spora yönlendiriliyor
    16. Sert esen rüzgara rağmen ölüme..
    17. Fenerbahçe-Boluspor maçı bilet..
    18. Mehmet Akif Ersoy mahallesine PTT..
    19. ATB Ürün İhtisas Borsası Acentesi oldu
    20. Torbalı’daki toplantıda ’ihracat’..
    21. Vali Mustafa Masatlı, İŞKUR’un..
    22. Yahyalı Cumhur İttifakı Büyükşehir’de
    23. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    24. Brezilya'da emeklilik reform yasasına..
    25. MTSO ve Büyükşehir görüş alışverişinde..
    26. Avrupa Gençler Dart Şampiyonası..
    27. Her şeyi anlattı: Gülen'in Artık..
    28. İstanbul'u "Hollandalı" gibi yaşıyor
    29. Ataşehir'de ambulans kaza yaptı!..
    30. 13 yıldır engel tanımayan Müdür..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!