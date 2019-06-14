Başkan Büyükakın CHP’li Meclis üyelerini ağırladı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Halk Partisi’nin meclis üyelerini makamında konuk etti.

Nezaket ziyaretinde Başkan Büyükakın’a başarılar dileyen meclis üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin hayırlı olmasını bir kez daha ifade ettiler. Görüşmede “Bu kente karşı hepimizin sorumluluğu var” diyen Başkan Büyükakın, “Bu kadim ve güzel şehre hep birlikte hizmet edeceğiz. Her platformda başarılı uygulamaları Kocaeli ve ülkemiz için hayata geçireceğiz” dedi.

Yerel konularının yanı sıra birçok başlık ele alındı

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri olan Engin Taşdemir, Ünal Özmural, Hakan Tanta, Orhan Tanış, Mehmet Nuri Paşa, Özlem Çankaya, Selim Özcan ve Gökhan Yağmen’in hazır bulunduğu ziyarette yerel konuların yanı sıra birçok başlık da ele alındı. Kentin yararına ve gelişimine dönük hizmetlerin tek tek ele çalışılacağı ve uygulanacağının ifade edildiği birliktelikte, ortak aklın ve gelişmiş demokrasinin kentin yararına uygulanacağı da vurgulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, nazik ziyaret için meclis üyelerine tek tek teşekkür etti.