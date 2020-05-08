Başkan Bünül; “Ceyhan’da 373 firmanın 3001 personeli kısa çalışma ödeneğinden faydalandı”

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, ilçede 373 firmanın 3 bin 1 personelinin devletin tanıdığı Kısa Çalışma Ödeneği imkanından faydalandığını açıkladı.

Başkan Bünül konuyla ilgili yaptığı açıklamadı ilçede Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuranlarının tamamlanın bu haktan faydalandığını kaydetti. Bünül, "Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır. Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanmak isteyen işletmeler, İŞKUR’a başvuruda bulunması gerekmektedir. İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması, Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması, iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir. Ceyhan’da Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmak isteyen 373 işletme 3 bin 1 personeli için İŞKUR’a müracaat etmiştir. Ceyhan’da müracaat eden 373 işletmenin 3 bin 1 personelinin tamamı Kısa Çalışma Ödeneği programından faydalanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz tüm kurum ve kuruluşları ile milletimizin yanında, hizmetindedir”dedi.