Başkan Bozkurt’un 30 Ağustos mesajı

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Bozkurt, mesajında, ‘’ Vatan topraklarının kurtuluşu ve bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 97. Yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermemiş ve bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır. 30 Ağustos Zaferi, Türk Milletinin ordusuyla, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm fertleriyle hep birlikte büyük direniş gösterdiği muhteşem bir destandır. Milletimiz, 30 Ağustos 1922’de olduğu gibi 15 Temmuz’da da alnının akıyla vatan mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni darbe teşebbüsleriyle, terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum” diye belirtti.