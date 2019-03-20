0553 313 94 23

Başkan Bozkurt’tan çarşı esnafına ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt çarşı merkezindeki esnafları ziyaret etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:49
Başkan Bozkurt’tan çarşı esnafına ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt çarşı merkezindeki esnafları ziyaret etti.


Ziyarete, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un yanı sıra AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Başkan Bozkurt ve beraberindeki AK Parti Şuhut heyeti çarşı merkez esnaflarını ziyaret ederek bir süre ayaküstü hasbihal etti. Akabinde esnafların dilek ve temennilerini dinleyen Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet not alınan sorunların çözülmesi için özverili bir şekilde çalışacaklarını belirtti. Başkan Bozkurt bir kahvehane ziyaretinde yaptığı açıklamalarında, "Hakikaten başta ilçemiz Şuhut’umuz olmak üzere ilçemize çok büyük yatırımlar yapıldı. Çevreden sağlığa eğitimden alt yapıya hemen hemen her alanda yatırım yapılmadık alan bırakılmadı. Tabi Şuhut’umuzu hepimiz biliyoruz yaşayarak görüyoruz. On yıllık AK Parti iktidarlık döneminde Veysel Eroğlu beyefendinin de hizmetleriyle bizlerin de takip ve gayretleriyle çok ciddi yatırımlar yapıldı. Neler yapıldı diye sorarsanız biz kitapçıkları dağıttık neler yapıldığını inceleyerek görebilirsiniz. Bu süreçte bu dönemde 16 yıllık AK Parti döneminde Şuhut’umuza 500 trilyonluk sadece ve sadece hükümet yatırımı yapıldı. Artı onun üzerine 70 trilyonluk belediye yatırımı var. Trilyonlar hakikaten telaffuzu çok kolaydır ama ben şahsen ömrümde 1 trilyon parayı bir arada görmedim" ifadelerine yer verdi.


Ayrıca Başkan Bozkurt ve beraberindeki AK Parti Şuhut heyeti çok sayıda parti üyesi ve vatandaşla esnaf ziyaretinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:49
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Can Ceylan: Kültürel iktidar siyasal iktidardan daha uzun süreçte kazanılır
    1. Can Ceylan: Kültürel iktidar siyasal..
    2. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda..
    3. Döviz kurları
    4. Seçimden sonra da gündem ekonomi
    5. YSK ilan etti! Yarın başlıyor
    6. Edirne’de ‘İŞKUR Kampüste’ programı..
    7. Eski siyasetçi harekete geçti! Yeni..
    8. 'Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve..
    9. İntihar etti organları 4 hastaya umut..
    10. Konya’da trafiğini rahatlatacak akıllı..
    11. Yeni genel müdür Erkan’dan Turkcell..
    12. Suriyeli engellilere "Tuk Tuk" dağıtımı
    13. İşte Mudanya’yı geleceğe taşıyacak..
    14. Vefat eden annesinin yatığını bağışladı
    15. Fahrettin Koca: Hastane yapılarımız..
    16. Özel çocuklara özel gün
    17. Turkcell şebekesine "yerli yapay zeka"..
    18. "Sancaktepe, Türkiye'nin en büyük..
    19. Başkan Erdoğan talimatı verdi!..
    20. "Muhtarlarımızla uyum içinde çalıştık"
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku