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Başkan Bozdoğan, Tarsus’un il olması için birlik çağrısı yaptı

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, meclis toplantısında, Tarsus’un il olması için herkese çağrıda bulunarak, “Tarsus ittifakı için, şehrimizin çıkarları için gelin bir olup Tarsus’u il yapalım.

03 Eylül 2019 Salı 17:02
Başkan Bozdoğan, Tarsus’un il olması için birlik çağrısı yaptı

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, meclis toplantısında, Tarsus’un il olması için herkese çağrıda bulunarak, “Tarsus ittifakı için, şehrimizin çıkarları için gelin bir olup Tarsus’u il yapalım. Gerekirse Ankara’ya hep birlikte gidelim” dedi.


Tarsus Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantı, Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



Amatör spor kulüplerine 3 bin TL nakdi yardım


Meclis oturumunda görüşülen maddeler arasında, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından ekonomi gücü olmayan, teknoloji bağımlılığı yaşayan çocuklara ulaşılarak, matematik, İngilizce, müzik, resim, tiyatro gibi alanlarda eğitim verilmesine destek sağlanmasına ilişkin teklif, meclis üyelerince oy çokluğuyla kabul edildi. Mecliste, amatör spor kulüplerine 3 bin TL nakdi yardım yapılmasıyla ilgili teklif ise oy birliğiyle kabul edildi.


Toplantı sonunda Başkanı Bozdoğan, geçen yıl 22 takıma bin 500 TL, Tarsus Belediyespora da 200 bin TL yardımda bulunulduğunu söyledi. Bozdoğan, “Biz, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden tüm bulunan amatör kulüplerin isimlerini istedik. Yapılacak yardımı 3 bin TL’ye çıkardık. Belediyespora da buradan 200 bin TL vermedik. Belediyesporumuzun bir eksikliğinde tabi ki yanındayız. Bunlar bizim şehrimizin müstesna ve çok değerli takımları. Ancak amatör kulüplerimizi desteklemek için elimizde 295 bin TL paramız var ve bunu da geçen toplantıda grup başkanları arkadaşlarla toplantı yaparken,herkese adil, eşit bir şekilde denetleyerek dağıtacağız. Gerçekten amatör kulüplerimizin desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.



“Belediye şirketinde gariban çocuklarımızı işe alacağım”


Belediye bünyesinde kurulan şirkete de değinen Bozdoğan, liyakat ve başarıyı ön planda tutarak iş istihdamı sağlayacaklarını dile getirdi. Bozdoğan, “Şirketimiz, Ticaret ve Sanayi odasında, önümüzdeki hafta başkanı belirlenecek. Beraber yol yürüdüğümüz gariban çocuklarımızı işe alacağım, ondan emin olun. O arkadaşlarımın tek bir emeklerini, alın terlerini feda edemem. Meclis üyelerimizin önerisini de dikkate alacağım” ifadelerini kullandı.


Yaklaşık 15 bin kişiye iş istihdamı sağlayacak olan Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması yönünde önemli gelişmelerin yaşandığını kaydeden Başkan Bozdoğan; “Şu anda buraya parayı yatıran ilk biziz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Bankalığın da desteği olacak. Bir an önce çalışmaya başlamak için İmar Betonun üzerinden 1 milyonluk arsa alımına gidildi” şeklinde konuştu.



“Gelin, Tarsus’u il yapalım”


Başkan Bozdoğan, Tarsus’un il olması konusunda da herkese çağrıda bulunarak, şunları söyledi:


“Sizlerden ricam, Tarsus ittifakı için, Tarsus’un çıkarları için bir komisyon kuralım. Gelin Tarsus’u il yapalım. İl olmak için daha fazla çaba gösterelim. Biz birlik olacaksak, lütfen Tarsus’un il olması fikrinde hemfikir olalım. Gelecek olan parti başkanlarına, genel başkanlara bu durumu iletelim. Gerekirse Ankara’ya hep birlikte gidelim. Eğer bunu başarırsak, daha verimli oluruz ve halkımıza daha fazla yardımcı oluruz.”

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:02
  1. doğa

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