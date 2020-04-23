Başkan Böcek şampiyon yüzücülerle video konferansla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, salgın öncesi Türkiye Şampiyonu olan Antalyaspor’un 12-13 yaş yüzme takımı sporcuları ile video konferansla bir araya geldi. Şampiyon yüzücülerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayan Başkan Böcek, başarılarının devamını diledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korona virüs salgını öncesi Türkiye Şampiyonu olan Antalyaspor’un 12-13 yaş yüzme takımına bir araya gelmek için randevu verdi. Ancak salgının ortaya çıkmasıyla bu buluşma gerçekleşemedi. Bunun üzerine Başkan Muhittin Böcek, Antalyaspor Yüzme Takımı’ndan 12-13 yaş arası yaklaşık 220 sporcu ile video konferansla bir araya geldi. Başkan Böcek, şampiyon yüzücüleri tebrik ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Başkan Böcek, şampiyonlardan başarılarının devamını diledi.

Minik şampiyonlarla video konferansla da olsa görüşmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bütün çocuklarımıza gençlerimize başarılar diliyorum. Şampiyonluk yolunda attığınız adımda hem sizlerin hem ailelerinizin büyük emekleri olduğunu biliyorum. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte daha güzel günlerde sağlıklı günlerde buluşacağız. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız” dedi. Tüm çocuklar Başkan Böcek’i alkışlayarak, teşekkür etti.