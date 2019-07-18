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Başkan Bıyık’tan yeni mezarlık hizmet binasında inceleme

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Balçık Mezarlığı’nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:30
Başkan Bıyık’tan yeni mezarlık hizmet binasında inceleme

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Balçık Mezarlığı’nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde vaatte bulunduğu projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Seçim beyannamesinde sözünü verdiği Balçık Mezarlığı’nda yeni binanın yapılması için talimatı verdi. Belediye Başkan Yardımcıları Abdüllatif Özkan ve Nurdoğan Yılmaz ile birlikte Balçık Mezarlığı’na giderek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan Balçık Mezarlığı’nda vatandaşların mezarlık işlemlerini daha rahat yapabilmeleri için su ve elektrik altyapısı iyileştirme çalışmalarının da başladığı belirtildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Bıyık, “Seçim beyannamemizde söz vermiş olduğumuz Mezarlık Hizmet projemiz için bina yerini belirleyerek çalışmaları başlattık. Modern mezarlık hizmet binamızın içerisinde kadın ve erkek gasilhanelerinin yanı sıra modern bekleme alanları, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayan elektronik duyuru ve takip sistemleri yer alacak. Vatandaşlarımızı son yolculuğuna uğurlarken yakınları ve akrabaları için bu sürecin zorluklarını en aza indirerek üzüntülerini paylaşacak ve acılarını hafifleteceğiz. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne her alanda hizmetkarı olacağız. En sevdiklerini kaybeden vatandaşlarımızın acılı anlarında yanlarında yer alacak ve destekçileri olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:30
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