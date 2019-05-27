Başkan Bıyık, kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu

Cami Mahallesi’nde inşa edilen kapalı pazar yerinde çalışmaları yerinde inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projenin kısa süre sonra tamamlanacağını söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cami Mahallesi’nde yapımı devam eden kapalı pazar yeri projesini inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Bıyık, kapalı pazar yerlerinin artık modern şehirler için önemli bir ihtiyaç olduğunu söylerken, diğer mahallelere de kapalı pazarlar yapacaklarını söyledi. Başkan Bıyık’a incelemeleri sırasında, Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan, meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Cami Mahallesi’nde yapımı devam eden kapalı pazar yeri inşaatında incelemelerde bulunan Bıyık, Darıca’da sokak pazarlarını kaldırmak istediğini ve Darıca’ya yakışacak modern pazarlar inşa edeceklerini söyledi. Bıyık, kapalı pazar yeri çalışmasında yolun çökmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Tuzla Caddesi’nin sahile inen kısmında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Hayata geçirilen projenin esnafa değer katacağını belirten Bıyık, “Sokak pazarları ilçemize yakışmıyor. Artık Darıca’da sokak pazarları olmasın istiyoruz. Pazarcı esnafımızla bir araya gelerek Pazarcılar Odası ve esnafın görüşlerini alacağız. Darıca merkezde şu an bir tane kapalı pazarımızın inşaatı devam ediyor. Aynı şekilde diğer mahallelerimizde de kapalı semt pazarları yapacağız. Ben yaptım oldu anlayışıyla hareket etmeyeceğiz. Sorunu o mahallede çözmek ve pazarın kurulduğu mahallede çok amaçlı kapalı pazar yerleri yapmak istiyoruz. Bu konuda pazarcı esnafıyla sürekli istişare içinde olacağız. Pazarcı esnafının da memnun olacağı modern pazarlar yapmak istiyoruz” dedi.