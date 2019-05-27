0553 313 94 23

Başkan Bıyık, kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu

Cami Mahallesi’nde inşa edilen kapalı pazar yerinde çalışmaları yerinde inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projenin kısa süre sonra tamamlanacağını söyledi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:02
Başkan Bıyık, kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu

Cami Mahallesi’nde inşa edilen kapalı pazar yerinde çalışmaları yerinde inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projenin kısa süre sonra tamamlanacağını söyledi.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cami Mahallesi’nde yapımı devam eden kapalı pazar yeri projesini inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Bıyık, kapalı pazar yerlerinin artık modern şehirler için önemli bir ihtiyaç olduğunu söylerken, diğer mahallelere de kapalı pazarlar yapacaklarını söyledi. Başkan Bıyık’a incelemeleri sırasında, Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan, meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Cami Mahallesi’nde yapımı devam eden kapalı pazar yeri inşaatında incelemelerde bulunan Bıyık, Darıca’da sokak pazarlarını kaldırmak istediğini ve Darıca’ya yakışacak modern pazarlar inşa edeceklerini söyledi. Bıyık, kapalı pazar yeri çalışmasında yolun çökmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Tuzla Caddesi’nin sahile inen kısmında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.


Hayata geçirilen projenin esnafa değer katacağını belirten Bıyık, “Sokak pazarları ilçemize yakışmıyor. Artık Darıca’da sokak pazarları olmasın istiyoruz. Pazarcı esnafımızla bir araya gelerek Pazarcılar Odası ve esnafın görüşlerini alacağız. Darıca merkezde şu an bir tane kapalı pazarımızın inşaatı devam ediyor. Aynı şekilde diğer mahallelerimizde de kapalı semt pazarları yapacağız. Ben yaptım oldu anlayışıyla hareket etmeyeceğiz. Sorunu o mahallede çözmek ve pazarın kurulduğu mahallede çok amaçlı kapalı pazar yerleri yapmak istiyoruz. Bu konuda pazarcı esnafıyla sürekli istişare içinde olacağız. Pazarcı esnafının da memnun olacağı modern pazarlar yapmak istiyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırşehir Belediyespor’da yeni dönem
    1. Kırşehir Belediyespor’da yeni dönem
    2. Sinerji Hareketi Derneği üyeleri..
    3. Rusya ve Çin İran'ı Trump'ın..
    4. Slaven Bilic geliyor! Anlaşma tamam
    5. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden..
    6. "Futbolda şike kumpası" davası
    7. Göztepe Süper Lig’e tutundu
    8. İstihdam seferberliğine destek
    9. TİKA’dan Tokyo’da Ramazan Programı
    10. Sınırda EYP patladı! 1 asker yaralı
    11. Kızıltan’dan, İstanbullu sanayiciler..
    12. (Özel)-Atatürk Havalimanı taşındı..
    13. Petrol ithalatı martta arttı
    14. Çaykur Rizespor duyurdu: Vedat için..
    15. Hastane bahçesinde yılan paniği
    16. Brezilya’da cezaevinde kanlı isyan: En..
    17. Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl..
    18. Başkan Bıyık, kapalı pazar yerinde..
    19. Gördeslilerden ’Şehit Makbule’ye vefa’..
    20. Karaman’da polisten uyuşturucu hap..
    21. Vali Karaloğlu Kıbrıs Gazilerine Milli..
    22. Park halindeki İETT otobüsüne çarptı:..
    23. MURGEM’e kabul sınavı yapıldı
    24. Dursunbey’de sinek ve haşere ile..
    25. Tribünde evlilik teklifi
    26. Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim..
    27. 'Gelecek Türk dünyasının olacak'
    28. Bozdoğan’dan festival tepkisi
    29. Kur’an bülbüllerini bağrına bastı
    30. İnfaz koruma memuru ve gardiyanlardan..
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    İlk üç sıra değişmedi! TÜİK, Türkiye'deki ölüm nedenlerini açıkladı
    İlk üç sıra değişmedi! TÜİK, Türkiye'deki ölüm nedenlerini açıkladı