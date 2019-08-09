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Başkan Bıyık başarılı öğrencileri tebrik etti

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim görev ve LGS’de elde ettikleri başarı ile Fen Liseleri’ne girmeye hak kazanan öğrenci ve ailelerini ağırladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:12
Başkan Bıyık başarılı öğrencileri tebrik etti

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim görev ve LGS’de elde ettikleri başarı ile Fen Liseleri’ne girmeye hak kazanan öğrenci ve ailelerini ağırladı.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri’nde düzenlenen liselere hazırlık kurslarında eğitim gören ve Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) elde ettikleri sonuçlarla Fen Liseleri’ne girmeye hak kazanan başarılı öğrencileri ve ailelerini ağırladı. Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden ve ailelerini tebrik eden Başkan Bıyık, eğitimin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.


Darıca Belediyesinin eğitime desteğinden bahseden Bıyık, “9 ayrı mahallede bulunan bilgi evlerimizde öğrencilerimize yönelik liselere ve üniversitelere hazırlık kursları düzenliyoruz. Yaklaşık 200 öğrencimizin eğitim gördüğü liseye hazırlık kurslarımızın başarısı bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 14 öğrencimiz elde ettikleri başarıyla Fen Liselerine girmeye hak kazandı. Aynı şekilde 150 öğrencimiz de Anadolu Liselerine yerleşti. Ben bir kez daha öğrencilerimizi ve onları yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum. Bilgi Evleri’nde ders veren öğretmenlerimizi de kutluyorum. Darıca Belediyesi olarak eğitim hayatları boyunca genç kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız” dedi.


Öğrenci velileri de Bilgi Evlerinden memnun olduklarını ifade ederek desteklerinden dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:12
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