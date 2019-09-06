Başkan Bingöl, muhtarlarla bir araya geldi

Bingöl’ün Karlıovaİlçesi Belediye Başkanı Veysi Bingöl, köy muhtarları ile bir araya geldi.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçe genelinde köy muhtarları ile bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi. Özel bir işletmede muhtarlarla görüşenBaşkan Bingöl, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtarları tek tek dinleyen Başkan Veysi Bingöl, “Köy muhtarlarımız ile yapmış olduğumuz toplantı ile ilçemizin sorunları, ihtiyaçları ve gelişimi için fikirlerimizi dile getirdik. Köylerimiz ile ilçemizin gelişimi için hep birlikte daha fazla çalışacağız” dedi.