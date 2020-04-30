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Aktüel

Başkan Beyoğlu yangında hasar gören muhtarlık bürosunu ziyaret etti

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu hasar gören Şeyh Şamil Mahalle muhtarlığı bürosunu ziyaret ederek Muhtar Mehmet Kızıltepe’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:47:07 -
Başkan Beyoğlu yangında hasar gören muhtarlık bürosunu ziyaret etti

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu hasar gören Şeyh Şamil Mahalle muhtarlığı bürosunu ziyaret ederek Muhtar Mehmet Kızıltepe’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu hasar gören Şeyh Şamil Mahalle Muhtarlığı bürosunu ziyaret etti. Muhtar Mehmet Kızıltepe, yangının çıkış nedenini kesin olarak bilmediklerini ifade ederek ziyaret ve destek açıklamasından dolayı Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.


Başkan Beyoğlu, vatandaşlara yönelik hizmetlerin aksamaması adına muhtarlık bürosunda meydana gelen zararın giderilmesi için gerekli desteği sunacaklarını söyledi. Beyoğlu, “Tesellimiz burada kimsenin zarar görmemesidir. Fiziki zararlar telafi edilir. Belediye olarak zararın karşılanması ve buranın yeniden vatandaşlarımıza hizmet verebilecek düzeye gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Mahallede yaşayan vatandaşlar ile sohbet ederek sorunlarını dinleyen Başkan Beyoğlu, belediye olarak tüm imkanlarıyla milletin hizmetinde olduklarını ve bu anlayışla yola devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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