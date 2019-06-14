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Başkan Beyoğlu: “Bağlar’ın kalbi İstanbul için atıyor”

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 23 Haziran’da İstanbul’da tekrarlanacak olan yerel seçimler münasebetiyle AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek olmak üzere İstanbul’a gitti.

14 Haziran 2019 Cuma 11:43
Başkan Beyoğlu: “Bağlar’ın kalbi İstanbul için atıyor”

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 23 Haziran’da İstanbul’da tekrarlanacak olan yerel seçimler münasebetiyle AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek olmak üzere İstanbul’a gitti.


Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 23 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde Binali Yıldırım’a destek olmak üzere beraberindekilerlebirlikte İstanbul’a gitti. Başkan Beyoğlu ve ekibi, İstanbul’da yaşayan Diyarbakırlılarla temas kurarak seçimde AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’a destek olmalarını isteyecek. Yaptıkları esnaf ve ev ziyaretleri sırasında ilçe sakinlerinin de İstanbul seçimlerinde yakınlarının oy kullanmalarını ve Binali Yıldırım’ı desteklemelerini istediklerini kaydeden Beyoğlu, 23 Haziran’da Türkiye’nin kalbinin İstanbul’da atacağını kaydetti. Beyoğlu, hizmet üretmede ve belediyecilikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rol model olarak kabul ettiklerini söyledi.


İstanbul’da yapılacak seçimin tüm Türkiye’yi ilgilendirdiğini ifade eden Beyoğlu, “Allah’ın izniyle hakkımız olan güzel bir başarı elde edeceğiz. İnşallah İstanbul’da elde edilecek başarı Diyarbakır’ımızın Türkiye’mizin de bayramı olacak. Şunun altını çizerek vurgulamak istiyorum ki yerel yönetimlerde, belediyecilikte hizmet AK Parti ile geldi. Bu konuda öncü olan, örnek teşkil eden Sayın Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki AK Parti’dir. AK Parti, Türkiye’nin neresinde yerel seçimleri kazandıysa oralar hizmet ile tanıştı, büyüdü, gelişti ve diğer yerlere rol model, örnek oldu. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi İstanbul’da da vatandaşlarımız hizmete AK Parti ile kavuştu. İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimiz de 31 Mart’taki haksızlığı ve oy hırsızlığını fark etmiş durumda. Bu yüzden İstanbul’da yaşayan Diyarbakırlı hemşehrilerimizin 23 Haziran’da Binali Yıldırım başkanımıza gerekli desteği vereceğinden şüphemiz yoktur. Binali beye sahip çıkacaklardır. Bizler de kendisine destek olmak ve orada yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelip destek sağlamak üzere İstanbul’a gidiyoruz. İstanbul’da yaşayan Diyarbakırlı hemşehrilerimizi 23 Haziran’da sandığa gitmeye ve hakkı gasp edilen Binali beye destek olmaya davet ediyoruz. İstanbul seçimleri sadece İstanbul’u değil, Diyarbakır’ı da Bağlar’ı da ilgilendiriyor. Nitekim Bağlar’da halkın içine çıktığımızda, esnafımızı ziyaret ettiğimizde İstanbul’daki seçimler soruluyor. Bizler de Binali beye destek olmak için İstanbul’a gitme kararı aldık” dedi.



“Hizmet üretmede idolümüz Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır”


31 Mart’ta oyların nasıl çalındığınınhalk tarafından anlaşıldığını belirten Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu şöyle devam etti:


“31 Mart’ta İstanbul’da yapılan seçimlerde neler yaşandığı, ne hilelere ve kumpasların hayata geçirildiği, oyların nasıl çalındığı malum. İradesi gasp edilen halkımız da her şeyin farkında. Halkımız bu olayı artık kendi meselesi olarak görmektedir. Halkımız da çok iyi biliyor ki hizmet işi AK Parti kadrolarının işidir. Vatandaşlarımız, gerekeni yapacak ve 23 Haziran inşallah hakkın gerçek sahibine teslim edildiği tarih olacak. Halkımıza hizmet etmede idolümüz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacak. Elhamdülillah, halkına hizmet etmeyi kendisine dert ve şiar edinmiş bir liderimiz var. Liderimiz hem ülkesine hizmet etmede hem de ülkeyi demokratikleştirmede ve geliştirmede tarihi bir misyonu hayata geçirdi.”



“İstanbul seçimleri Bağlar halkının da gündeminde”


Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan vatandaşlar ile birebir görüştüğünü dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin Bağlar ilçesinin de gündeminde olduğunun altını çizdi. Beyoğlu, “Her gün Bağlar ilçemizin sakinleri ve esnafları ile bir araya geliyoruz, ziyaretler gerçekleştiriyoruz. İlçemizin ana gündem konusu İstanbul’da gerçekleştirilecek olan yerel seçimler. Vatandaşlarımız, ilçe sakinlerimiz, esnaflarımız, demem o ki ilçemizin tüm sakinleri İstanbul’da bulunan yakınları ile iletişim kurarak oylarını AK Parti’mizin adayı Binali Yıldırım’dan taraf kullanmaları için görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Uzun yıllar özlemi çekilen bir manzarayı Bağlarımızda yaşamak bizleri ziyadesiyle mutlu kılıyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:43
  1. doğa

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