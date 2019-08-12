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Başkan Beyazgül, vatandaşlarla bayramlaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşların bayramını kutladı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:26
Başkan Beyazgül, vatandaşlarla bayramlaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşların bayramını kutladı. Bayram namazını Dergah Camisinde kılan Başkan Beyazgül, "Bayramların birlik ve beraberliğimizin devamına vesile olmasını dilerim" dedi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kurban Bayramı namazını Dergah Camisinde kıldı. Ardından cami cemaatiyle bayramlaşan Başkan Beyazgül, tüm Şanlıurfalı hemşehrilerinin bayramını kutladı. Başkan Beyazgül, burada yaptığı değerlendirmesinde, "Tarih boyunca Müslümanlar hep sıkıntı çekmiştir. Müslümanlar haksızlığa, zulmü ve yanlışa karşı durmuştur. Kimsesizlerin kimsesizi olmak için mücadele etmişlerdir. Bugün bayram. Tüm Müslümanlara dualar ediyoruz. Bayramımızın güzel geçmesini, birliğimizin devamını diliyorum" dedi.


AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise "Barış ve huzur ortamı içerisinde bayramımızın geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.


Başkan Beyazgül ardından kurban kesim bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramların bütünleştirici maneviyatına dikkat çeken Başkan Beyazgül, birlikte olmanın önemine değindi. Başkan Beyazgül daha sonra Bediüzzaman Mezarlığına geçerek dualar okudu. Burada kabir ziyaretine gelen vatandaşlarla da bayramlaşan Başkan Beyazgül, gün içerisindeki bayramlaşma ziyaretlerini Valilik, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatı ziyareti ile sürdürdü.


Başkan Beyazgül’e gün içerisindeki ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve merkez ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:26
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