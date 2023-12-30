Başkan Beyazgül o ilimizde doğalgaz meşalesini yaktı! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla doğalgaz harekatı başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Bozova ilçesi temasları kapsamında Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ile birlikte Doğalgaz meşale yakma programına katıldı. Başkan Beyazgül Şanlıurfa şahlanmaya,

Bozova şahlanmaya devam edecek dedi.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Temmuz ayı sonu itibariyle başlatılan doğalgaz çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanarak birçok mahalle temiz ve çevreci bir ısınma imkânına kavuştu.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Doğalgaz Meşale Yakma Programı düzenleyen Bozova Belediyesi vatandaşların ve davetlilerin de katılımıyla meşaleleri AKSA yetkilileri gözetiminde yakarak doğalgazın ilk doğalgazla buluşma anına tanıklık ettiler.

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa’nın tüm ilçelerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek diğer ilçelerinde olduğu gibi Şanlıurfa’nın ve Bozova’nın şahlanmaya devam edeceğini kaydetti.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “DURMAK YOK YOLA DEVAM DİYECEĞİZ”

Başkan Beyazgül, “Bugün tarihi bir gündür. Bozova ilçemiz Doğalgazın sıcaklığına kavuştu. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hiçbir ilçemiz doğalgazsız kalmayacak. Her bir ilçemizde farklı alanlarda birçok çalışmalarımız var. Bu bir ekip işidir. İşbirliği içerisinde bu işlerimizi de çözüme kavuşturuyoruz. Bozova Belediye Başkanımız Suphi Aksoy da gayretle ilçemiz için çalışmalarını sürdürüyor. Şuan içerisinde bulunduğumuz bu meydanı da Suphi Başkanımız ilçemize kazandırdı. Bozova’nın çehresi değişti. Bozova daha da güzelleşti. Daha yapacak çok işimiz var ancak bu güne gelene kadar da birlikte çok şey yaptık. Bozova’da yeni bir imar düzenlemesi yaptık. Yine Belediye Başkanımız Suphi Aksoy ile birlikte Bozova ilçemiz için çalıştık ve yaklaşık beş yıl içerisinde durmadan çalıştık. Allah nasip ederse görevlerimize davam etmemiz takdirde ben inanıyorum ki Bozova’nın altyapısı bitti. Bundan sonra Bozova da Şanlıurfa da şahlanacaktır. Şanlıurfa’nın ve Bozova’nın sorunlarını bilen Başkanlar olarak durmak yok yola devam diyeceğiz. Doğalgaz Bozova’mıza hayırlı ve uğurlu olsun.” İfadelerine yer verdi. (sanliurfa.bel.)

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AKSOY, “SÖZÜMÜZÜ TUTTUK İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve AKSA Doğalgaz Yetkililerine teşekkür ederek kalan birkaç sokağın da çok yakında doğalgazla buluşacağını aktardı.

Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ve AKSA Bölge Müdürü Nezih Ural da doğalgazın ilçeye kazandırılmasında büyük emekleri olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bozova Belediye Başkanı ile projede emekleri olan herkese teşekkür ederek ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundular.