  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan, bayramı çocukların ayağına götürdü

Burdur’un Bucak İlçesi Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kalan çocuklara hediye dağıttı.

2020-04-24 00:11:01 -
Başkan, bayramı çocukların ayağına götürdü

Burdur’un Bucak İlçesi Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kalan çocuklara hediye dağıttı.


Bu yıl Korona Virüsü sebebiyle sokakta programların iptal edildiği bayram sebebiyle Kızılkaya Belediyesi öncülüğünde evde kalan çocuklar için sürpriz program düzenlendi. Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Arif Binici, Kızılkaya İlköğretim Okulu Müdürü Veli Erdoğan ve Mahalle Muhtarlarının katılımıyla Kızılkaya beldesi ve cevre Köylerde bulunan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Başkan İlkay Güngör ve protokol üyeleri çocukları tek tek evlerinde ziyaret edip hediyelerini verdi ve bayramlarını kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı