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Başkan Bayraktutar, tarikatlar üzerinden İslam'a saldıranları değerlendirdi

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, İslam'ı tarikatlar ve Din görevlileri üzerinden eleştirenlere ilişkin değerlendirmesinde, "Mevlana’nın söylediği gibi 'Bir lafa bakarım laf mı diye, Bir de söyleyene bakarım adam mı diye.' sözü bu durumu özetlemeye yetiyor." dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:40
Başkan Bayraktutar, tarikatlar üzerinden İslam'a saldıranları değerlendirdi

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr  

Din görevlileri ve tarikatlar üzerinden İslam'a saldıranlara ilişkin değerlendirmede bulunan  Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "Bu durum öz eleştiriyi barındırdığı gibi, bilgisizliği de yüceltiyor. Haksız bir tutum ile karşı karşıyayız." dedi.

"Tanımlanmak istenen güvensizlik, bizim üzerimize atılmak istenen bir iftira gibi, kalıpları bizim üzerimize oturmayan kirli bir kumaş gibi duruyor." ifadelerini kullanan Bayraktutar, şunları söyledi:

"Hak edilmeyen sığ fikirlerle meydana çıkmış, sadece kendi mecrasında yorumlanan, toplumun tamamından çok uzak kendi gibi gören, kendi gibi düşünen bireylerin iki dudağı arasına hapsedilmiş gibiyiz. Mevlana’nın söylediği gibi “Bir lafa bakarım laf mı diye, Bir de söyleyene bakarım adam mı diye.” sözü bu durumu özetlemeye yetiyor. Fakat öz eleştiri gerçeği ile karşı karşıya kaldığımızı da belirtmek isterim."

'İslam, televizyonlarda yeniden yorumlanıyor'

"Sayısız televizyon kanallarında dini anlatmaya çalışan cahillerin toplumu ne hale getirdiğini görüyoruz. Kuran’ın, Sünnet'in, Hadis'in yeniden yorumlanmak istendiği, dini kendi bakış açılarına göre yorumlayan sayısız insanla karşı karşıyayız. İstesek de istemesek de bu kişileri evlerimizdeki televizyonlardan görebiliyoruz. Bilenler söylenenlerin doğru ya da yanlışlığını ayırt edebiliyor, bilmeyenler için bu durum söz konusu olamıyor. Yanlış iletişim tekniğinin, takip edilmeyen televizyonların bize ne kadar zarar verdiği ortada. Bu husus devlet kademeleri tarafından önemle takip edilmeyi bekliyor."

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'Sözde gazeteciler, Din görevlileri üzerinden prim yapıyor'

"Bunun yanında gazeteciyim diyenlerin köşelerindeki en ses getiren malzeme Din görevlileri. Çünkü Din görevlileri yanlış olanı asla kabul etmez. Bu kişiler bunu bile bile alt zemin hazırlıyorlar. Onlar için gündeme oturmak bizi dillerine dolamakla vuku buluyor. Yanlış yaptıklarını bildikleri halde yanlışta ısrarcı olmak bir Müslümana asla yakışmaz.

Geçmiş günlerde bir anket Firması Din görevlileri ile ilgili bir araştırma yapmış. Yapılan araştırma sosyal medya üzerinden kendi sitelerine giren kişileri kapsıyor. Söz konusu anket toplumun tamamı tarafından cevaplanmış gözükse de belli  bir mecranın ürünü olmaktan öteye gidemiyor. Öncelikle sayısız anket firmalarının ne şekilde çalıştığını, siyasi yarış döneminde nasıl dumura uğradıklarını gördüğümüz halde, toplumun gerçek sesi olduklarını iddia etmek büyük bir haksızlık olarak görülmelidir. Çok kısa bir süre önce bir musibet, bir ihanet olarak gördüğümüz 15 Temmuz gecesinde inananları da, inanmayanları da aynı dava etrafında toplayan Din Görevlilerinin okuduğu selalar değil miydi? Bu kişilerin kulaklarına okunan ezanın seslendirenleri, vefatlarında selalar ile uğurlayanlar Din görevlileri değil mi? Haksız ithamlar sahiplerine aittir diyerek bu konuyu kapatmak istiyoruz."

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:40
  1. Mehmet Bayraktutar
  2. islam

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga14 sa önce
    Tarikat işi bize hint kültüründen geçmiş... onlar da Nirvana'ya ulaşıyor bizimkiler de bunu islama adapte etmeye çalışmışlar... şah damarından daha yakın olan Allah ulaşmak için tarikatlara veya başka aracılara ihtiyaç yoktur.
  • Safya HARMANSafya HARMAN16 sa önce
    Milli, manevi değerlerimiz ve inançlarımız,Resmi Kanunlar çerçevesindede güvence altına alınmalı, dokunulmazlıkgerektiren değerlerimizmuhafaza edilmelidir.
  • MustafaMustafa17 sa önce
    Tarikatlar hakkında ne demiş? Ne diyebilir ki zaten? 
  • turgayturgay17 sa önce
    kitabın ne? nutukta tarikat yok, evet.
  • GjihxxGjihxx17 sa önce
    Bir bakarım bakan mi atan mi
  • DADAŞ KUZEYDADAŞ KUZEY17 sa önce
    söylenmesi gereken tek söz.
  • Mehmet AkifMehmet Akif17 sa önce
    Zaytung haberi sandım
  • şenay doğanşenay doğan18 sa önce
    Ebubekir sifil haberini okuyunca bu kim dedim internette araştırdım iki videosuyla karşılaştım videoları izledim çok huşuma gitti sonra dedim ki kızım kendine gel sen cübbeli ve menzil faciası yaşamış birisin kimseye gönlünü açamazsın insanlar da benim ki gibi düşünüyor olacak ki türkiyede en güvenilmez 4 grup politikacılar din adamları haber sunucuları ve gazetecilermiş allaha emanet ol ya habiballah
  • PolatPolat18 sa önce
    Mevlana hakkında neler neler söyleniyor, hiç görmediniz mi. Siz uzayda mı yaşıyorsunuz. Yalansa yalan, doğru ise doğru deyin, insanları aydınlatın. 
  • mevhibe inalmevhibe inal18 sa önce
    Hep toptancılık, hep hakaret.Din görevlileri ve Tarikatlara da bakmakta fayda var. Sızma var mı? İşbirlikçi var mı?Dini çarpıtma var mı? İngilizlerin bölgemizde dini kuruluşları yönlendirdiğini bilmeyen yok. Bugün de Globalleşme, Tek Din sevdalıları olduğuna göre,belli istihbarat guruplarından sızmaların olması muhtemel.
  • AlperAlper19 sa önce
    Ağız dalaşına gireceğinize kendinize bir çeki düzen vermeye çalışsanız. Mesele işe tarikatları yola koyarak, biat sisteminden çıkarak, kutuplaştırmayı bırakarak, devleti ve ülkeyi kafir görmeyi bırakarak, talan ve yağma düzenine uymayarak başlayabilirsiniz.
  • turgayturgay19 sa önce
    kitabımızda tarikat varmı?
  • Remzi-1461Remzi-146119 sa önce
    Yeniden yorumlayan televizyonlara bir bakacak olursak,uzaktan yakından İslam diniyle hiç ilgisi olmayan,aksine İslam karşıtlığını son sürat sürdüren Habertük,CnnTürk,birde son yıldır buna başını Azeri zenginlerin çektiği Global Tv eklendi.Bu tür programlar bu televizyonlarda yapılır;fakat işin ilginç tarafı da sözde İslamı savunan veya İslama hizmet ettiğini düşünenler çağrıldıklarında da bu üç televizyonlara koşarak giderler.Bu programlara veya bu televizyonlara bu insanlar gitmese bu televizyonların bu tür program yapma imkanları zaten olmaz.

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