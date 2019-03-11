0553 313 94 23

Başkan Bakıcı, İlçe Danışma toplantısına katıldı

Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatı Mart ayı olağan İlçe Danışma toplantısı gerçekleştirildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:46
Başkan Bakıcı, İlçe Danışma toplantısına katıldı

Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatı Mart ayı olağan İlçe Danışma toplantısı gerçekleştirildi.


Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, eski ve yeni dönem Belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adayları ile partililer katıldı.


Toplantıda partililere hitaben bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy yeni ilçe yönetiminin Bozüyük’e, ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunması temennisinde bulunarak ‘memleket işi gönül işi’ diyerek yola çıkan tüm Belediye Meclis üyesi adayı ve İl Genel Meclis üyesi adaylarına başarılar diledi. Konuşmasında bugüne kadar belediye ve il genel meclis üyeliği yapmış, partiye, şehre ve millete hizmetlerde bulunmuş herkese teşekkür eden Ersoy “Hepimizin bildiği gibi 31 Mart yerel seçimlerine 20 günümüz kaldı. Bizler çok çalışacağız ve inanıyoruz ki milletimiz yeni dönemde de Ak belediyeciliğe tekrar teveccüh gösterecek ve bizler de bu sorumlulukla, milletimizin hadimi olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.


İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy’un konuşmasının ardından salondakilere hitap eden Başkan Bakıcı, “Teşkilatımızın her kademesinde yer alan, ilçemizin ve ülkemizin yeniden inşası için gecesini gündüzüne katan Ak davamızın Ak neferleri ve her seçimde bizlerle birlikte yolları ve kapıları aşındıran gönül dostlarımız ile toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bozüyük için, Gelecek için tevazu, samimiyet ve gayret ile durmadan, yorulmadan devam. AK Parti çalışıyor Bozüyük güçleniyor” dedi.


Başkan Bakıcı’nın konuşmasının ardından mahalle başkanları, meclis üyesi adayları ve il genel meclis üyesi adayları partililere tanıtıldı. Toplantının sonunda tüm adaylar ve partililer sahneye davet edilerek birlik beraberlik pozu verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:46
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan-Pakistan geriliminde çok tehlikeli adım! PINAKA'lar ateşlendi
    1. Hindistan-Pakistan geriliminde çok..
    2. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    3. Kar kütlesi araca zarar verdi, bir..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
    5. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
    6. Üvey annesini başını keserek öldüren..
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
    9. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
    10. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    11. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
    12. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
    13. Osmangazi’de su kesintisi
    14. Kazayı izlerken kaza yaptılar
    15. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    16. Kayıp keçileri jandarma buldu
    17. 5 yaşında muhtar adaylığını açıkladı!..
    18. Enerji Bir-Sen’den GMİS Üzülmez..
    19. Başkan Sekmen: “Bu kardeşlik ortamını..
    20. Darbe bildirisinde imzası bulunan..
    21. Ülke şokta! 5,5 ile sallandı
    22. Genç iş adamları eğitim programı sona..
    23. PTT dağıtım ve toplama merkez..
    24. Vali Pekmez İstiklal Marşının kabulü..
    25. Spor inovasyonu programında,..
    26. İsrail'de her 66 saniyede bir..
    27. Büyükşehir kentin tarım sektöründe de..
    28. AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr...
    29. TSK'da bir ilk! Uzaktan müdahale..
    30. Piyasalarda gün sonu
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!