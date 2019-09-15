0553 313 94 23

Başkan Babaoğlu, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi.

15 Eylül 2019 Pazar 14:57
Başkan Babaoğlu, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu; Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret etti. Belediye Başkanlarıyla istişare ve değerlendirme yapmak amacıyla bir araya gelen Başkan Babaoğlu, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Karşılıklı işbirliği görüşmeleri ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinin yürütüldüğü toplantılarda, Başkanlar Babaoğlu’na ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.



Hendek için


Sakarya’nın her bölgesinde yürütülen tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini anlatan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Hendek’te sorunlara kalıcı çözümler getirerek geleceği öngören bir şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hendek’te şuan ihtiyaç olan ne varsa, hemşerilerimizle birlikte çözüm buluyoruz. Her zaman ifade ediyorum. Hizmetlerimizin temelinde vatandaş memnuniyeti var. Popülist davranamayız. Kaynakları en doğru ve verimli şekilde kullanmak zorundayız. Hendekli de bizden bunu bekliyor” dedi.



Hep birlikte mücadele ediyoruz


Temel sorunlara karşı başlatılan seferberliğin, vizyon projelerin hayata geçmesiyle taçlanacağını söyleyen Babaoğlu, “ Hendek’in 91 mahallesinde ekiplerimizin mutlaka bir çalışması var” dedi. Geyve’de, Pamukova’da, Karapürçek’te ve Akyazı’da yapılan çalışmaları takip ettiklerini söyleyen Babaoğlu, “Geyve kazanırsa, Akyazı’da kazanır. Geyve, Akyazı, Pamukova, Karapürçek, Hendek kazanırsa Sakarya kazanır. Bizim ortak paydamız Sakarya. Şehrimize karşı hepimizin sorumlulukları var. İşbirliği içinde Sakarya için hep birlikte mücadele ediyoruz” mesajı verdi.


Temasların ardından Babaoğlu başkanlara Hendek yöresel ürünler sepeti ve 17 Türk Devletinin bayraklarının bulunduğu ahşap kaideli bir set hediye takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca kişi kayıp
    1. Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca..
    2. Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye..
    3. AB'den "Saudi Aramco" saldırısı..
    4. AK Parti'de istifalar devam ediyor
    5. Mehmet Barlas'tan çarpıcı çıkış! "Ha..
    6. Düğünde kavga: 3 yaralı
    7. Uşak Cemevi’nde aşure etkinliği
    8. Yunanistan'a kaçmak isteyen 30 kişi..
    9. Fenerbahçe Alanya’ya geldi
    10. Darülaceze sakinleri şenlikte eğlendi
    11. Finlandiya modeli emeklilik nedir? EYT..
    12. MHP’den şehit ailelerine ziyaret
    13. Denizli’de kızılçam ormanlarında yangın
    14. Çanakkale’ye yağmur uyarısı
    15. Sahte pasaportlu göçmenleri polisin..
    16. EMŞAV’dan HDP önünde oturma eylemi..
    17. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzlerce..
    18. Çankırı'daki depremler
    19. Basketbol: Gloria Kupası
    20. Poligonda atış yapan uzman çavuş..
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir