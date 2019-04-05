Başkan Ayhan Yılmaz görevi devraldı

Seçimlerde yüzde 73 oy alarak Pursaklar Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yılmaz, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Selçuk Çetin’den devraldı.

Mazbatasını aldıktan sonra Pursaklar Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen törene ailesiyle birlikte katılan Ayhan Yılmaz, Selçuk Çetin’den belediye başkanlığı görevini teslim aldı. Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, “Bugüne kadar Pursaklar’a önemli hizmetler yapan Selçuk başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler hizmet yarışında bayrağı daha da yukarıya taşıyıp, bizden sonra gelecek olan arkadaşımıza emanet etmek için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Görevi devreden Selçuk Çetin de, “15 yıl boyunca Pursaklar’a hizmet edip, bütün eksikleri tamamladık. İnşallah Ayhan kardeşimiz de bundan sonra daha güzel hizmetler yapıp, bayrağı daha da ileriye taşıyacaktır. Allah yolunu açık etsin” diyerek duygularını paylaştı.

Devir teslim töreninin ardından halef ve selef başkanlar birbirlerine çiçek takdim etti. Başkan Ayhan Yılmaz, selefi Selçuk Çetin’i aracına kadar yolcu ettikten sonra kurban keserek makamında tebrikleri kabul etti.

Devir teslim törenine AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, eski Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, yeni seçilen belediye meclis üyeleri, belediye personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.