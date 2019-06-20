Başkan Ataç’tan Tepebaşı’nın sultanlarına destek

Eskişehir Genç Kızlar Altyapı Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden filenin sultanlarına Tepebaşı Belediyesi tarafından destek.

Tepebaşı Gençlik ve Spor KulübüBayan Voleybol Takımı, Eskişehir şampiyonu olduktan sonra Nisan ayında Kütahya’da düzenlenen bölge şampiyonasında tüm takımları 3-0 yenerek yarı finallere çıkmaya hak kazanmıştı. Genç voleybolcular daha sonra mayıs ayında Afyonkarahisar’da gerçekleşen yarı final müsabakalarında da bütün engelleri 3-0’lık skorlarla geçerek adını Genç Kızlar Altyapı Türkiye Şampiyonası’na yazdırmıştı. Bu şampiyonada B Grubu’nda yer alan Eskişehir temsilcisi Tepebaşı’nın sultanları, İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi’nde Vakıfbank ile oynadıkları ilk maçı 3-0 kaybederken, ikinci maçta ise Ankara Karayolları Bayan Voleybol Takımı’nı 3-2’lik skorla yenmeyi başarmıştı. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı son maçında ise Gelişim Koleji’ne 3-0 kaybederek, turnuvaya veda etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi’nde oynanan maçları takip ederek, genç kızlara destek verdi. Ataç, “Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı oyuncularımız başarılı bir sezonun ardından katılmaya hak kazandıkları Genç Kızlar Altyapı Türkiye Şampiyonası’nda Eskişehir’imizi temsil etti. Bizler de şampiyona esnasında kızlarımıza destek olduk.. Ayrıca milletvekilimiz Jale Nur Süllü’ye de desteği ve genç sporcularımızı yalnız bırakmadığı için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.