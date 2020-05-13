Başkan Ataç’tan eczacılara ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Eskişehir Eczacı Odası’nı ziyaret etti. Başkan Ataç ziyarette, “İlacın üretiminden, hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada görev yapan eczacılarımız, hastalık ile mücadele alanlarında önemli destekler veriyor” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış ve yönetimini ziyaret etti. Buluşmada eczacıların gününü tebrik eden Başkan Ataç, “Eczacılarımız, sağlık sistemimize de çok değerli katkılar sunmaktadır. İlacın üretiminden, hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada görev yapan eczacılarımız; hastalık ile mücadele alanlarında önemli destekler veriyor. Koronavirüs ile mücadele sürecinde sizlerin de yaşadığınız zorluklar var ve bu süreçte çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Bir hekim olarak, sağlımıza verdiğiniz emek ve katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum, gününüz kutlu olsun” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kamış ve yönetimi de Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti. Eskişehir Eczacı Odası eski başkanı Yücel Yenilmez’in de bulunduğu ziyaret, sağlık gündemi üzerine yapılan görüş alışverişi ile son buldu.