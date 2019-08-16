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Başkan Ataç’tan 17 Ağustos mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:14
Başkan Ataç’tan 17 Ağustos mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi’nin 20. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Ataç, mesajında, "17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız büyük Marmara Depremi’nden bu yana 20 yıl geride kaldı. Sanayi ve ekonomimizin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde meydana gelen şiddetli, deprem binlerce insanımızın ölümüne, bir o kadar insanımızın yaralanmasına, 300 bin konutun hasar görmesine ve milyarlarca liralık maddi kaybın meydana gelmesine neden oldu.


Ülke genelinde hayatını kaybeden binlerce yurttaşımızın arasında, Sivrihisar Caddesi üzerinde yer alan Tarhan Apartmanı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybeden 33 yurttaşımız da yer alıyor. Aradan geçen yıllara rağmen o günkü acıları asla unutmadık. Kaybettiğimiz her yurttaşımızın acısı içimizi sızlatmaya devam ediyor. Halkımızın deprem tehlikesinin yanı sıra, deprem riskinin azaltılması, yerleşim-yapılaşma konusunda bilinçlendirilerek, duyarlı toplum bilincinin yerleştirilmesi çalışmalarımız devam ediyor. 17 Ağustos 1999 Depremi’nde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onları asla unutmayacağız" diye belirtti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:14
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