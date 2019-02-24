Başkan Ataç’ın seçim iletişim merkezi açıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın İsmet İnönü-2 Caddesi’ndeki seçim iletişim merkezinin açılışı, soğuk havaya karşın Eskişehirlilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

Açılışta bir konuşma yapan Ahmet Ataç, "Sevgili Tepebaşılılar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, destek verdiniz, güç verdiniz. Soğuğa rağmen yine buradasınız, teşekkür ediyoruz. Soğuk iklimin insanı dik olur, başı eğilmez, korkmaz, inandığının peşinden ayrılmaz. Biz de 20 yıldır Tepebaşı’nda böyle yaptık. Buraların eski halini hatırlarsınız; bu caddeden Doktorlar Caddesi’ne doğru çok az insan geçerdi. Tepebaşı küçük bir kasabaydı, market değil iri bakkal bile bulunmazdı. Foseptikleri dışarılara akan bir Tepebaşı vardı. Ama bugün, sizlerin desteği ile bugünlere geldik, şükürler olsun. Önümüzdeki günlerde ise daha iyi noktalara geleceğiz. Çünkü Eskişehir, Tepebaşı ve Odunpazarı her şeyin en iyisini hak ediyor. Yine söylüyorum, sizler olmasanız, bizler de bugün olmazdık. Sizlerin başını asla eğdirmedik; bizim başımızı da kimse asla eğdiremez. Önümüzdeki 5 yılda daha önemli şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’ye bayram yaşatacağız"

Başkan Ataç konuşmasının devamında ise, "31 Mart’ta hepimiz aklımızı başımıza alacağız ve oyumuzu ona göre atacağız. Bu, Türkiye’nin son şansı. İzmir’i alacağız, İstanbul’u alacağız, Ankara’yı alacağız. Türkiye, Eskişehir olsun arkadaşlar. Ülkemizde birçok vatandaşımız kendi şehrinden önce Eskişehir’in seçim sonuçlarını takip ediyor. Kentimiz son derece önemli. Bizler de 31 Mart’ta Türkiye’ye bir bayram yaşatacağız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 22 kez Eskişehir’e geldi. Bugün Eskişehir, Atatürk’ün olmasını istediği gibi bir kent, cumhuriyet kenti oldu. Onun ilkelerine, devrimlerine, hukuk devletine, laik cumhuriyete sadık kalarak yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz açık ve aydınlık olsun arkadaşlar" şeklinde konuştu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da konuşmasında, "Bugün yine bir merkezimizi açarak halkımız ile kucaklaşıyoruz. Mutlaka CHP’lilerin olduğu yerde halk, halkın olduğu yerde de CHP’liler var. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Eskişehir bugün huzur ve güven içindeyse, belediyelerimizin katkısı ve payı büyük. Sizin de payınız büyük çünkü Eskişehirliler, demokrasiden, insan haklarından, laiklikten ve Atatürkçülükten yana insanlar. Eğitim sistemimizle, ekonomimizle, dış politikalarımız ile batmış durumdaki bir ülkede, Eskişehir bir umut. Eskişehir’deki bu umudu daha da büyütmeliyiz. Türkiye’nin rahata kavuşması için bütün şehirlerin Eskişehir gibi olması lazım. Bunun da yolu 31 Mart ve gerçekten 31 Mart Türkiye için bahar olacak" dedi.

Konuşmaların ardından partililer, vatandaşlar ile birlikte seçim iletişim merkezinin açılışını gerçekleştirildi.

Öte yandan açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar, İYİ Parti İl Başkanı Ramis Tunca, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Çınar ile çok sayıda vatandaş katıldı.