Başkan Atabay, mahalle temsilcileriyle buluştu

AYDIN(İHA)– Aydın’ın Didim ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe örgütü mahalle meclisi temsilcileri toplantı düzenledi.

Didim Belediye Düğün Salonunda mahalle meclisi temsilcileri ile bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 31 Mart yerel seçimlerde Millet İttifakı CHP Didim Belediye Başkan Adayı olduğunu ifade ederek, seçime hazır olduklarını, mahalle meclisi üyeleri ile tüm halka buluşarak Didim’i yönetmeye ve daha iyi yerlere taşıyacaklarını belirtti. Atabay, ”İlçemizi, halkımızı halkımızla birlikte yöneteceğiz. Bir iş yaparken halkı işin içine katınca işin en doğrusunu yapıyorsunuz. Biz bugünden itibaren mahalle meclisleriyle hareket edeceğiz. Asıl önemli olan ise yaptığımız işin sürdürülebilir olmasıdır. Yapılacak işleri halkla birlikte yaparsınız o iş sürdürülebilir olur” diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya, Millet İttifakı belediye meclisi üyesi adayları, demokrasi platformu bileşenleri yanı sıra mahallelerde ki meclis üyeleri katıldı.