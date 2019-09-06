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Başkan Asya, Ankara’da temaslarını sürdürüyor

Muş Belediye Başkan Feyat Asya, kenti her anlamda iyi bir konuma taşımak üzere Ankara’da temaslarını sürdürüyor.

06 Eylül 2019 Cuma 11:50
Başkan Asya, Ankara’da temaslarını sürdürüyor

Muş Belediye Başkan Feyat Asya, kenti her anlamda iyi bir konuma taşımak üzere Ankara’da temaslarını sürdürüyor.


Öncülük ettiği projelerle şehrin gelişimine ivme kazandıran Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş’u her alanda daha iyi bir konuma taşımak üzere Ankara’daki temaslarını sürdürüyor. AK Parti 131’inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere başkente giden Başkan Asya, ihtiyaç duyulan yeni yatırımları Muş’a kazandırmak için birçok bakanla görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmelere Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da katıldı. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile bir araya gelen heyet, Muş’a yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili görüştü. Başkan Asya’nın seçim manifestosunda yer verdiği Kurtik Kayak Merkezi projesinin ele alındığı görüşmede şehrin birçok bölgesinde sportif tesislerin yapılacağı sözü alındı.


Daha sonra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret eden heyet, sağlık yatırımları ile ilgili görüşerek ihtiyaç duyulan konularda destek talebinde bulundular. Başkan Asya ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı ise Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Burada Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüşen heyet, özellikle Alparslan 2 barajından temin edilecek olan içme suyu projesi ile Muş Ovası Sulama Sistemi projesinin detayları hakkında görüştü. Daha sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığını (TOKİ) ziyaret eden Muş heyeti, burada TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Yukarı Çarşı bölgesinde yapılması planlanan ‘Bin yıllık geçmişten bin geleceğe’ projesi ile başkanlık yatırımları hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret eden Muş heyeti, Atık Su Arıtma tesisi başta olmak üzere şehre yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında görüştü.


Ankara temasları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Feyat Asya, “İlimizin derdini dert ediniyoruz ve çözüme ulaşmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şehir merkezinde yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra il dışı ziyaretlerimizde de Muşumuza yeni yatırımlar kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Partimizin 131’inci Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılmak üzere gittiğim Ankara’da birçok bakanımızla önemli görüşmeler yaptık. Çalışmalarımızı ve beklentilerimizi dile getirdiğimiz görüşmeler çok verimli geçti. İnşallah önümüzdeki süreçte kendilerinden destek aldığımız projelerimizi uygulayarak şehrimizi daha ileriye taşıyacağız. Bizlerle yakından ilgilenen bütün devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ederim. Aynı şekilde birlik ve beraberlik içinde memleketimizin genel sorunlarının çözümü noktasında çaba sarf eden Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek ve İl Başkanımız Rahmetullah Yaktı’ya teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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