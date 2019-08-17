0553 313 94 23

Başkan Asya, 26 Ağustos’ta yapılacak etkinlikleri masaya yatırdı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, birim amirleri ile Malazgirt Zaferi yıldönümünde yapılacak etkinliklerle ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:53
Başkan Asya, 26 Ağustos’ta yapılacak etkinlikleri masaya yatırdı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, birim amirleri ile Malazgirt Zaferi yıldönümünde yapılacak etkinliklerle ilgili durum değerlendirmesi yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi 948. yıldönümü kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Muş Belediyesinin tüm ekip ve araçlarını seferber eden Başkan Asya, etkinliğin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için herkesin sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini söyledi. Başkan Asya’nın birim amirleri ile yaptığı toplantıda, 26 Ağustos Pazartesi günü düzenlenecek olan kutlamalarla ilgili konular ele alındı. Başkan Asya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı etkinliklerin sorunsuz bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda birim amirlerini uyardı. Belediyenin tüm ekiplerinin seferber edileceğini söyleyen Başkan Asya, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanma noktasında teyakkuzda olunması gerektiğini vurguladı. Araçların koordineli bir şekilde hizmet vereceğini kaydeden Başkan Asya, il dışından gelen ve merkezden ilçeye giden vatandaşların en iyi şekilde ağırlanmasını vurguladı. Başkan Asya yaptığı konuşmada, “Anadolu’nun kapılarının ardına kadar açılmasına vesile olan ve tarihte büyük bir öneme sahip olan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 948. yıldönümünü 26 Ağustos’ta kutlayacağız. Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da etkinliklere katılarak bizleri şereflendirecek. Aynı şekilde görevde olan veya daha önce çeşitli kademelerde görev yapmış devlet büyüklerimizin yanı sıra binlerce misafir ilimize gelecek. Her zaman olduğu gibi bunda da bize yakışır bir ev sahipliği yapmamız lazım. 7’den 70’e gelen bütün misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında seferber olacağız. Allah’ın izniyle yüzümüzün akıyla bu sınavımızı da vereceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:53
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reyhanlı'da mezarların tahrip edilmesi
    1. Reyhanlı'da mezarların tahrip edilmesi
    2. TBB, Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak
    3. Fındık işçilerini taşıyan traktör..
    4. "Youtuberlar aile kavramına zarar..
    5. T24 yazarı hâlâ algı peşinde! Ülke..
    6. TİKA gönüllüleri Macaristan'da
    7. Sancaktepe’deki patlamada ilk bulgular..
    8. Tepebaşı’nda haşere ile mücadele..
    9. Recep Niyaz kimdir nereli ve kaç..
    10. Baskında güldüren görüntüler! Rus Özel..
    11. Asimder Başkanı Gülbey: “Hemşin..
    12. Âşık Sümmani Narman’da anılıyor
    13. "Zeytin şehri" fıstıkçılıkta da iddialı
    14. Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü..
    15. Erdoğan Bıyık “Üzüntümüz taze”
    16. Başkan Asya, 26 Ağustos’ta yapılacak..
    17. Muş Belediyesi’nin kat karşılığı..
    18. Biga’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü
    19. Nzonzi, Galatasaray'ın 7. Fransız..
    20. Maduro, Trump’ı Hitler’e benzetti
    21. Baraj göletinde kaybolan kişi bulundu
    22. Kayserispor’da Şamil Çinaz şoku
    23. Ali Çetin’den transfer açıklaması
    24. Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı..
    25. Baraj göletinde kaybolan gencin..
    26. Cengiz Ünder değerini 5’e katladı
    27. Sağlık Bakanlığı 12 bin alım son..
    28. Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Zulmün..
    29. (Özel) Düzce’de bir kümese girerek 2..
    30. TFF Başkanı Özdemir resmen açıkladı!..
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz