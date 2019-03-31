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Başkan Arslan, oyunu kullandı

Taşköprü Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan, ailesiyle birlikte Murat Ülgen İlk ve Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 16:38
Başkan Arslan, oyunu kullandı

Taşköprü Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan, ailesiyle birlikte Murat Ülgen İlk ve Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Arslan, oy kullanımı sırasında seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Taşköprü Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan, eşi Nebahat Arslan ile birlikte Murat Ülgen İlk ve Ortaokuluna gelerek 1041 nolu sandıkta oyunu kullandı. Taşköprü Belediye Başkanlığı, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlık için oy kullanan Hüseyin Arslan, aynı zamanda sandık görevlilerine de kolaylık diledi.


Oy kullanma işlemi sonrası açıklamada bulunan Hüseyin Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “10 yıldır şahsımdan teveccühlerini esirgemeyen her şeyin en iyisine layık olan Taşköprülü hemşerilerimin bu seçimde de en doğru tercihlerini yapacaklarına inancım tamdır. Diğer partilerin adaylarına da başarılar diliyorum. İnşallah yeni dönemde de yarım kalan ve yapmayı planladığımız projelerimizi durmaksızın tamamlama imkanı bulunuruz. Seçimlerin şimdiden hem ülkemize hem de milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:38
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