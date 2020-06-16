Başkan Arslan: "Kazdağları 3T ile gündeme gelecek"

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından 25 yıl sonra yeniden tarıma açılan Edremit Ovası’ndaki 305 dönüm arazide sebze hasadına başlandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kazdağları eteklerinde 3T (Turizm, Tarih, Tarım) politikası ile turizm ve tarihten sonra tarımın da ekonomiye yön vereceğini ifade etti.

Edremit Belediyesi tarafından Edremit Ovası’nda yaklaşık çeyrek asırdır ekilmeyen 305 dönüm arazide Başkan Selman Hasan Arslan’ın girişimleri ile yeniden tohumlar toprakla buluştu. 146 dönüm arazide ilk olarak ekilen domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, fasulye ve salatalık sebzelerinden hasatlar elde edilmeye başlandı. Geri kalan arazide ise yem bitkileri ekimi yapıldı.

Başkan Arslan, Edremit Belediyesi ile Çıkrıkçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılan ortak hizmet projesi kapsamında ekilen salatalık ve kabak hasadına katılarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazdağları’nın eteklerinde Çıkrıkçı ve Bostancı bölgesinin bereketli topraklar olduğunu ve bu bereketli, verimli toprakların yeniden tarıma kazandırıldığını ifade eden Başkan Arslan, tarımsal kalkınma kooperatifleri ile yaptıkları ortak hizmet projesi kapsamında çiftçilere araç ve ekipman desteğinde bulunduklarını söyledi. Başkan Arslan yaptığı açıklamada, “Kazdağları’nın eteklerinde Çıkrıkçı Ovasındayız. Çok bereketli toprakların bulunduğu bu bölgedeyiz. Belediye olarak bir politikamız var. Edremit’te turizm tarih ve tarım diye. ’3T’ ile başladığımız bu anlayışımız, öncelikle bunların bir ayağı olan tarımdayız şu anda. Bu topraklar 25 yıldır haline terk edilmiş topraklardı. 25 yıldır ekilip biçilmiyordu. Biz bir kooperatifleşme kanalıyla bu toprakları onların üretimine açtık. Gördüğünüz gibi ilk ürünleri de almaya başladık. Bu bizim için çok onur verici, mutluluk verici. Çok önemli bir günde çok heyecanlıyız. Çok umutluyuz. Birazdan hasat yapacağız. İlk ürünlerimiz kabak ve salatalık. Bunları üretmek önemli değil. Önemli olan bu işten üreticinin para kazanması. Hedefimiz o zaten. Belediyenin veya bir başka kurumun para kazanması değil. Buradaki temel hedefimiz; üreticinin yıllardır ekilmeyen bu topraklarda sebze tarımında ürettiği ürünleri hak ettiği fiyat ile alınması tarafımızdan da garanti edilmiştir. Alım garantisi verdik. Bütün ürünleri alacağız. Aracının olmadığı bir durumda daha iyi bir fiyata alacağız. Bu ürünleri daha uygun fiyata insanlarımız ile buluşturacağız. Üretici para kazansın. İyi ürün üretsin. Doğal ürünleri daha uygun fiyata vatandaşımız alsın” dedi.