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Başkan Arif Teke: Zafer Organize Sanayi Bölgesi istihdam açısından bölgemizin geleceğidir

Kütahya’nın Altıntaş İlçe Belediye Başkanı Arif Teke, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin istihdam açısından bölgenin geleceği olacağını bildirdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:18
Başkan Arif Teke: Zafer Organize Sanayi Bölgesi istihdam açısından bölgemizin geleceğidir

Kütahya’nın Altıntaş İlçe Belediye Başkanı Arif Teke, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin istihdam açısından bölgenin geleceği olacağını bildirdi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş Zafer Organize Sanayii Bölgesi ile ilgili olarak, Valimiz Dr.Ömer Toraman, İl Başkanımız Ali Çetinbaş, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve Ticaret Sanayi Odası Başkanımız İsmet Özotraç ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem’i makamında ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Kendilerine Kütahya’mızın simgesi Zafertepe Şehit Sancaktar Anıtı’nın el emeği göz nuru tablosunu hediye ettik. Yatırımcı anlamında ve her alanda yardımcı olacaklarını ifade ettiler ve bizi memnun ettiler. Zafer Organize Sanayi Bölgesi istihdam açısından bölgemizin geleceğidir. Ahmet İhsan Erdem’e yakın ilgilerinden dolayı halkımız adına teşekkür ediyorum. Ayrıca Sağlık Bakan YardımcımızHalil Eldemir’i makamında ziyaret ederek Kütahya’mızın sağlık ile ilgili konularını değerlendirdik’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:18
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