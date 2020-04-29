Başkan Arı: Koronavirüs hatalarımızı gözden geçirmemize vesile oldu

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Virüsün yayılımını engellemek amacıyla şehrin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu zorlu süreci el birliği ile bertaraf edeceğiz." dedi.

'Ciddiyetin farkındayız'

''Nevşehir Belediyesi olarak salgının ne kadar ciddi olduğunun bilincindeyiz." diyen Başkan Arı, "Ekiplerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Belediye bünyesindeki ekiplerimiz salgına karşı alınan tedbirleri ciddiyetle uyguluyor. Biz Nevşehirli yöneticiler olarak bu salgının ne kadar ciddi olduğunun bilincindeyiz ve çalışmalarımızı da buna göre yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Arı, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları şöyle anlattı:

"Nevşehir belediyesi olarak salgınla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarından, online hizmetlere kadar birçok uygulamayı bu süreçte daha da sıkılaştırdık. Kamu kurumlarından pazar yerlerine, toplu ulaşım araçlarından camilere, terminalden otobüs duraklarına ve özel halk otobüslerine kadar şehrin her yanını dezenfekte ettik, etmeye de devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı 'hijyen' konusunda bilinçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

'Sağlıkçılarımızın hayatını kolaylaştırmak için çabalıyoruz'

"Bu süreçte en büyük yük sağlıkçıların sırtında. Fedakarca virüsle mücadele eden sağlıkçılarımız için ücretsiz ulaşım ve otopark imkanı sağladık. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, kronik hastalara ve engellilere destek olma çabalarımız da devam ediyor. Süreci en başından beri başarı ile yürüten Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca'nın da dediği gibi en iyi korunma yönteminin izolasyon olduğunu hatırlatıyor ve vatandaşlarımıza mecbur kalmadıkça evinizden çıkmayın diyorum."

'Koronavirüs hayatımızı gözden geçirmemize vesile oldu'

"Mübarek Ramazan ayının içindeyiz. Maalesef gönlümüzce cemaat olamıyor, camilerimize gidemiyoruz. Bu süreç bizleri her ne kadar derinden yaralasa da biz müslümanlar bu hastalığın Cenab-ı Allah tarafından bir imtihan olarak bize gönderildiğine inanıyoruz. Koronavirüs hatalarımızı gözden geçirmemize vesile oldu. Allah'ın izni ve hükümetimizin başarıları ile bu salgını atlatarak gelecek Ramazanlarda camilerimize kavuşmuş olacağız."