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Aktüel

Başkan Altun, engellileri yalnız bırakmadı

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, ‘Engelliler Haftası’ nedeniyle ilçedeki engelli vatandaşları yalnız bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:09:51 -
Başkan Altun, engellileri yalnız bırakmadı

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, ‘Engelliler Haftası’ nedeniyle ilçedeki engelli vatandaşları yalnız bırakmadı.


Korona virüs salgının yaşandığı bu günlerde Başkan Altun, ilçedeki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti. Engelli vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Altun, her zaman engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.


Selim’de yaşayan engelli vatandaşlar da, Başkan Altun’a kendilerine verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür etti.

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