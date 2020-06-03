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Siyaset

Başkan Altınsoy: “Zarar gören çiftçilerimiz için girişimde bulunduk”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Eskil ilçesi başta olmak üzere Aksaray’ın bazı bölgelerinde doğal afetlerden dolayı zarar gören üreticilerin yanında olduklarını, mağduriyetinin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:39:40 -
Başkan Altınsoy: “Zarar gören çiftçilerimiz için girişimde bulunduk”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Eskil ilçesi başta olmak üzere Aksaray’ın bazı bölgelerinde doğal afetlerden dolayı zarar gören üreticilerin yanında olduklarını, mağduriyetinin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.


Her zaman olduğu gibi bugünde çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, geçen yılda aynı afetin meydana geldiğini, hasar tespiti sonucunda Aksaray çiftçisine 5 milyon TL destek sağladıklarını ifade etti. Yaşanan afet dolayısıyla zarar gören ekili arazilerle ilgili hasar tespit çalışmalarının başladığını belirten Başkan Altınsoy, mağdur olan çiftçilere destek sağlanması için girişimde bulunduklarının altını çizerek, “Üreticilerimiz müsterih olsun. Tespit çalışması tamamlandıktan sonra aldığımız bilgiler ışığında Tarım ve Orman Bakanlığımıza konuyu aktararak bölgemizdeki çiftçilere ekonomik destek sağlanması ve borç ertelemesinin yapılması için girişimlerde bulunduk. Üreticimizin her daim yanındayız” dedi.


Tarım şehri olma yolunda önemli aşamalar kaydeden Aksaray’ın bu afetin üstesinden de geleceğini belirten Altınsoy, “Çiftçilerimizin her zaman yanında olan devletimizin bu afetten etkilenen çiftçilerimizin zararlarını en kısa sürede karşılayacağına yürekten inanıyorum. Son olarak afetten zarar gören çiftçilerimize geçmiş oldun dileklerimi sunarım. İnşallah bir daha böylesi afetler ile karşılaşmayız” temennisinde bulundu.

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