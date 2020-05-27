Başkan Altınsoy: “Milletin idaresini yok sayanlar kaybetmeye mahkumdur”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilmelerinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Milletin idaresini yok sayanlar kaybetmeye mahkumdur” dedi.

Adnan Menderes’in, ömrünü Türkiye’nin demokratikleşmesine, gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, idam edilişinin 60’ıncı yıl dönümünde kendisini büyük hüzünle yad ettiğini belirtti. “Darbeler milletin en büyük düşmanıdır” diyen Başkan Altınsoy, “Merhum Menderes, Başbakanlığı döneminde verdiği büyük mücadele ile Türkiye’nin ekonomik açıdan daha müreffeh, siyasi olarak daha demokratik ve özgür bir ülke haline gelmesi için çalışmıştır. “Yeter söz milletindir” şiarıyla 10 yıl boyunca aralıksız süren bu millete hizmet yolculuğu, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından elim bir sonla bitmiştir. Vefatlarının üzerinden geçen 60 seneye rağmen, merhum Menderes ve arkadaşlarının halen hayırla ve şükranla yad edilmelerinin sebebi, milletimizin safında yer almış olmalarıdır. Türkiye’de darbeler dönemi ebediyen kapanmıştır. FETÖ’nün darbe girişimine milletimizin verdiği cevap, dünya tarihindeki demokrasi mücadeleleri için en güçlü örnektir. Milli irade, şehitler vererek, gazilerimizin fedakarlığıyla dünyaya örnek olacak şekilde savunulmuştur. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, darbeci hainlere milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Milletimizin gönlünde şehit sıfatıyla yerini almış olan merhum Menderes ve arkadaşlarına Allah’tan rahmet, necip milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.