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Aktüel Başkan Altay: Yeni yatırımla Beysu'nun kapasitesi 4 buçuk katına çıkacak
Aktüel

Başkan Altay: Yeni yatırımla Beysu'nun kapasitesi 4 buçuk katına çıkacak

Yeniakit Publisher
2023-11-13 23:36:00 -
Başkan Altay: Yeni yatırımla Beysu'nun kapasitesi 4 buçuk katına çıkacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir’de bulunan Beysu Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Mevcut fabrika üretime ederken kapasiteyi artırmak için önemli bir yatırım başlattıklarını belirten Başkan Altay, “32 bin metrekare arsa üzerine 18 bin metrekare kapalı alan inşa ediyoruz. Mevcut kapasitemiz, bu fabrika tamamlandığında 5 buçuk katına çıkacak ve Beysu’yu Türkiye’nin en modern, en hijyenik tesislerinde üretmeye başlayacağız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’ne ait iştiraklerden olan Beyşehir’deki Beysu Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.

Beyşehir ilçesindeki Doğanbey Mahallesi’nde bulunan Beysu tesislerindeki inceleme sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, mevcut fabrika üretime devam ederken hem gelen talep yoğunluğu hem de suyun stratejik ürün olmasından dolayı bölgeye çok büyük bir yatırım yaptıklarını açıkladı.

Mevcut tesisin kapasitesini artırmakla ilgili çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “32 bin metrekare arsa üzerine 18 bin metrekare kapalı alan inşa ediyoruz. Mevcut kapasitemiz, bu fabrika tamamlandığında 5 buçuk katına çıkacak ve Türkiye’nin en modern, en hijyenik tesislerinde Beysu’yu üretmeye başlayacağız. Konya’nın önemli markalarından birisi olan Beysu, inşallah bundan sonra bölgemizin önemli markalarından birisi haline gelecek. Doğanbey’imize, Beyşehir’imize ve Konya’mıza hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

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