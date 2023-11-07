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Aktüel Başkan Altay lise öğrencileriyle buluştu
Aktüel

Başkan Altay lise öğrencileriyle buluştu

Yeniakit Publisher
2023-11-07 14:03:00 -
Başkan Altay lise öğrencileriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretleri kapsamında Selçuklu Saraybosna Anadolu Lisesi ve Konevi Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretlerinde öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor.

Selçuklu Saraybosna Anadolu Lisesi’ni ve Konevi Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Altay, burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Ülkenin yarınlarının gençler olduğunu belirterek, onları güçlü yarınlara hazırlamak için büyük gayret gösterdiklerini belirten Başkan Altay, “Eğitim ve gençlik konularında atılacak adımları daha da ileriye taşımak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bizler her zaman öğrencilerimizin ve gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Allah, tüm gençlerimizin ömürlerini bereketli kılsın” dedi.

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