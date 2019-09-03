Başkan Altay: “Konya’nın güvenilir şehir olmasında zabıtanın önemli yeri var”

Konya Büyükşehir ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerinin zabıta teşkilatları, Zabıta Haftası dolayısıyla Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta Haftası dolayısıyla ilçe belediyelerinin zabıta müdürlükleri ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenliyor. 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında Konya Büyükşehir ile Selçuklu, Karatay ve Meram zabıta teşkilatlarının yöneticileri ve personelleri ilk olarak Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı ziyaret etti. Vali Toprak, bütün zabıta teşkilatının Zabıta Haftası’nı tebrik ederek başarılar diledi.

"Şehir hayatının en önemli ihtiyaçlarından birisi düzeni sağlamak"

Zabıta yöneticileri ve ekipleri daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi. Şehir hayatının en önemli ihtiyaçlarından birisinin düzeni sağlamak olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Özellikle gıda kontrolü, denetimi ve insanların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak, dürüst esnafla diğer esnafları ayırabilmek için zabıtamıza önemli görev düşüyor. Özellikle son dönemde merkez ilçeler ve Büyükşehir Zabıtamızın koordineli çalışmasından oldukça memnunuz. İnşallah hep birlikte bu şehrin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Konya’nın çok daha düzenli, intizamlı ve güvenilir bir şehir olması noktasındaki gayretlerinizi takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, Zabıta Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerde yarın Osmanlı döneminin zabıta kıyafetlerini giyerek Mevlana ve Bedesten civarında vatandaşlara ve esnaflara karanfil dağıtacak.