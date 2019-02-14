Başkan Altay: “Kadınhanı’na 121 milyon lira yatırım yaptık”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ilçesinde vatandaşlarla buluşarak ziyaretler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Konya İl Başkan Vekili Hasan Çiftçi ile birlikte Kadınhanı İlçe Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştiren Başkan Altay, hem AK Partinin hem de Milliyetçi Hareket Partisinin adayı olduklarını belirterek, Kadınhanı halkının desteğiyle çok yüksek oy oranlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacaklarını dile getirdi.

Büyükşehirden Kadınhanı’na 121 milyonluk yatırım

Muhalefetin seçimleri güven oylamasına dönüştürmeye çalıştığını kaydeden Başkan Altay, “Bizler de gece gündüz demeden buradayız, sizlerle birlikteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yılda Kadınhanı ilçemize çok önemli hizmetler yaptık. Her geldiğimizde hep yeni bir hizmetin açılışını gerçekleştirdik. Büyükşehir olarak Kadınhanı’na 121 milyon liralık yatırım yapmışız. Bunun içinde grup suyu çalışmaları, şehir konağı, kültür merkezi, prestij caddeler, mahalle yolları, okul yapımı gibi çok sayıda hizmet var. Cumhur İttifakının adayı, AK Partimizin, Milliyetçi Hareket Partimizin Kadınhanı adayı Mehmet Badem kardeşimiz ile birlikte bunun gibi onlarca, yüzlerce yatırım yapacağız inşallah. Bunun için Mehmet Badem’e destek olmanızı istiyoruz” dedi.

“Cumhur İttifakı’na destek olalım”

AK Parti Konya İl Başkan Vekili Hasan Çitfçi ise, AK Partili bir belediyenin diğer belediyelerden farklı olduğuna dikkat çekerek, Kadınhanlıları Cumhur İttifakına davet etti. Çiftçi, “Sizin de bildiği ve takdir ettiği üzere 5 yıldır Kadınhanı AK Parti iktidarıyla yönetilen bir belediyeye sahip. Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yatırımları görüyorsunuz. Ben bugüne kadar partimize veya Kadınhanı ilçemize hizmet eden Mehmet Nuri Ödük’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de AK Partimizin adayı, Cumhur İttifakının adayı Mehmet Badem destek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı Kadınhanı için güzel projelerle geliyor”

Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük de, bu zamana kadar ilçeye hizmet etmeye çalıştıklarını, hizmete yine devam edeceklerini belirtti. Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Mehmet Badem de Kadınhanı için önemli projeleri olduğunu, ilçenin ve şehrin kalkınması için yoğun çaba sarf edeceklerini vurguladı. AK Parti Kadınhanı İlçe Başkanı İrfan Karaca ve MHP Kadınhanı İlçe Başkanı Tevfik Yağcı da birlik ve beraberlik için Cumhur İttifakı’nın kazanması için çalışacaklarını dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AK Parti İl Başkan Vekili Çiftçi SKM açılışı sonrası esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla istişarelerde bulundu.