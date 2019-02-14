0553 313 94 23

Başkan Altay: “Kadınhanı’na 121 milyon lira yatırım yaptık”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ilçesinde vatandaşlarla buluşarak ziyaretler gerçekleştirdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 18:04
Başkan Altay: “Kadınhanı’na 121 milyon lira yatırım yaptık”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ilçesinde vatandaşlarla buluşarak ziyaretler gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Konya İl Başkan Vekili Hasan Çiftçi ile birlikte Kadınhanı İlçe Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştiren Başkan Altay, hem AK Partinin hem de Milliyetçi Hareket Partisinin adayı olduklarını belirterek, Kadınhanı halkının desteğiyle çok yüksek oy oranlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacaklarını dile getirdi.



Büyükşehirden Kadınhanı’na 121 milyonluk yatırım


Muhalefetin seçimleri güven oylamasına dönüştürmeye çalıştığını kaydeden Başkan Altay, “Bizler de gece gündüz demeden buradayız, sizlerle birlikteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yılda Kadınhanı ilçemize çok önemli hizmetler yaptık. Her geldiğimizde hep yeni bir hizmetin açılışını gerçekleştirdik. Büyükşehir olarak Kadınhanı’na 121 milyon liralık yatırım yapmışız. Bunun içinde grup suyu çalışmaları, şehir konağı, kültür merkezi, prestij caddeler, mahalle yolları, okul yapımı gibi çok sayıda hizmet var. Cumhur İttifakının adayı, AK Partimizin, Milliyetçi Hareket Partimizin Kadınhanı adayı Mehmet Badem kardeşimiz ile birlikte bunun gibi onlarca, yüzlerce yatırım yapacağız inşallah. Bunun için Mehmet Badem’e destek olmanızı istiyoruz” dedi.



“Cumhur İttifakı’na destek olalım”


AK Parti Konya İl Başkan Vekili Hasan Çitfçi ise, AK Partili bir belediyenin diğer belediyelerden farklı olduğuna dikkat çekerek, Kadınhanlıları Cumhur İttifakına davet etti. Çiftçi, “Sizin de bildiği ve takdir ettiği üzere 5 yıldır Kadınhanı AK Parti iktidarıyla yönetilen bir belediyeye sahip. Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yatırımları görüyorsunuz. Ben bugüne kadar partimize veya Kadınhanı ilçemize hizmet eden Mehmet Nuri Ödük’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de AK Partimizin adayı, Cumhur İttifakının adayı Mehmet Badem destek istiyorum” şeklinde konuştu.



“Cumhur İttifakı Kadınhanı için güzel projelerle geliyor”


Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük de, bu zamana kadar ilçeye hizmet etmeye çalıştıklarını, hizmete yine devam edeceklerini belirtti. Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Mehmet Badem de Kadınhanı için önemli projeleri olduğunu, ilçenin ve şehrin kalkınması için yoğun çaba sarf edeceklerini vurguladı. AK Parti Kadınhanı İlçe Başkanı İrfan Karaca ve MHP Kadınhanı İlçe Başkanı Tevfik Yağcı da birlik ve beraberlik için Cumhur İttifakı’nın kazanması için çalışacaklarını dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AK Parti İl Başkan Vekili Çiftçi SKM açılışı sonrası esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:04
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
    1. İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
    2. Almanya'dan çarpıcı itiraf: Türkiye'ye..
    3. "Şehirlerimizi düzenledik,..
    4. Bilecik, Genç Türkiye Kongresi..
    5. Demirkol genç çiftlerin nikahlarını..
    6. Kuyumcu cinayeti sanıkları İranlılara..
    7. Venezuela'ya 933 ton ilaç ve gıda..
    8. Altınöz, “İttifak arayışımız yok,..
    9. "İki parti omuz omuza mücadelemizi..
    10. Başkanı Babaş, Diyanet-Sen Kastamonu..
    11. Erdoğan: “Suriye krizine siyasi çözüm..
    12. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi
    13. Mısır'da Anayasa değişikliği teklifi..
    14. Dağlık alanda mahsur kalan köpeği..
    15. Bolu'da durdurulan otomobilde platin..
    16. Bakan Soylu: “CHP’li bir belediye..
    17. GRAFİKLİ - Türkiye-Rusya-İran Üçlü..
    18. Baba ve kızı, uyuşturucu ticaretinden..
    19. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    20. İzmir'de denizde ceset bulundu
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı