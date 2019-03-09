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Başkan Altay: “Gücümüzü sizlerden alıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın başkan adayı Uğur İbrahim Altay, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerinde halkla buluştu.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
Başkan Altay: “Gücümüzü sizlerden alıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın başkan adayı Uğur İbrahim Altay, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerinde halkla buluştu.


İlçe girişlerinde karşılanan Başkan Altay’a AK Parti İl Başkanvekili Fahrettin Kulu ile MHP İl Başkanvekili Ahmet Kayaalp eşlik etti. Günün ilk ziyaretini Ahırlı ilçesine yapan Başkan Altay, bedeli 23 milyon lira olan, içinde prestij caddeler, mahalle yolları, alt yapı ve şehir konaklarının olduğu bir çok yatırımı Ahırlı ilçesine kazandırdıklarını söyledi.



“31 Mart ülkemizin bekasını belirleyecek”


31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel seçimden ibaret olmadığına dikkat çeken Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek istiyoruz. Asfalt, yol, kaldırım, şehir konağı, bunlar nasıl olsa yapılır. Ama daha önemli bir şey var. Çocuklarımıza bırakacağımız güçlü bir Türkiye’ye ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımız masaya oturduğunda elinin güçlü olması gerekiyor. Sizlerin duasıyla masaya oturuyor ve tüm dünyaya ‘dünya beşten büyüktür, artık bu zulüm yeter’ diye ifade ediyor. Bizler gücümüzü sizlerden alıyoruz. Allah’ın izniyle sizler arkamızda durduğunuz sürece, çözemeyeceğimiz problem, halledemeyeceği mesele yoktur. Bunun için gece gündüz çalışmaya biz hazırız. Sizlerden isteğimiz, 31 Mart’ta güçlü bir destek” diye konuştu.


Başkan Altay, sözlerinin sonunda Ahırlı halkının talebi üzerine ilçeye yakışır bir düğün salonu yapılacağının da sözünü verdi.


Ahırlı ziyaretlerinin ardından Yalıhüyük ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay, son 5 yıl içerisinde Yalıhüyük ilçesini adeta şantiyeye çevirdiklerini vurgulayarak, “Toplam 18 milyon liralık yatırımla prestij caddesinden altyapı yatırımlarına, çocuk oyun gruplarından parklara kadar birçok proje hayata geçirildi. Bununla birlikte şehir konağımızın inşaatına başladık. Sizlere daha iyi hizmet sunmak için gayret ediyoruz. Bu seçim tüm dünyanın takip ettiği bir seçim. Bu meydanlardan hep birlikte söylüyoruz; Cumhur İttifakı’nın arkasında en güçlü bir şekilde birlikte hep beraber, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.


Ahırlı ilçesinin Akkise Mahallesine de giden Başkan Altay ve beraberindekiler esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
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