Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği olarak da anılan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanlığı’na seçildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alınan kararın Konya ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, “Bizler, görevlerimizi yaparken öncelik verdiğimiz iki konu var; biri şehrin hem fiziki hem de manevi anlamda imarı, diğeri de insanımızın mutluluğudur. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı da bu konuda çok önemli çalışmalara imza atıyor ve yerel yönetimlere önemli bir yol gösterici konumunda. Bu gelişmenin milletimize, şehrimize, ülkemize ve dünyanın gelişmişliği ile kardeşliğine katkı sağlamasını diliyorum” dedi.