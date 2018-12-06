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Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanlığı’na seçildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 14:26
Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği olarak da anılan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanlığı’na seçildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alınan kararın Konya ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, “Bizler, görevlerimizi yaparken öncelik verdiğimiz iki konu var; biri şehrin hem fiziki hem de manevi anlamda imarı, diğeri de insanımızın mutluluğudur. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı da bu konuda çok önemli çalışmalara imza atıyor ve yerel yönetimlere önemli bir yol gösterici konumunda. Bu gelişmenin milletimize, şehrimize, ülkemize ve dünyanın gelişmişliği ile kardeşliğine katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:26
  1. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
  2. Dünya Belediyeler Birliği
  3. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG)

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